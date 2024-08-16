Житель Омска загадочно исчез на тюменском железнодорожном вокзале

В Тюмени более месяца идут поиски пропавшего на ж/д вокзале омича

33-летнего Алексея Пиджакова ищут в областной столице более месяца. Известно, что мужчина поехал из Омска в Новый Уренгой на работу. В Тюмени 6 июля у него было пересадка.