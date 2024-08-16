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Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:43

В Тюмени более месяца идут поиски пропавшего на ж/д вокзале омича

Житель Омска загадочно исчез на тюменском железнодорожном вокзале

16 августа 2024, 04:27
Фото: 1MI

В Тюмени более месяца идут поиски пропавшего на ж/д вокзале омича

33-летнего Алексея Пиджакова ищут в областной столице более месяца. Известно, что мужчина поехал из Омска в Новый Уренгой на работу. В Тюмени 6 июля у него было пересадка.
«Мой сын, Алексей, приехал 6 июля 2024 года на ж/д вокзал в г. Тюмень, больше о его местонахождении ничего не известно», — сообщила мама Алексея.
Фото: ПО ЛизаАлерт

В ориентировке, распространенной поисковым отрядом ЛизаАлерт Тюмень указано, что рост Алексея Пиджакова 1,63 метра, телосложение худощавое, волосы темно-русого цвета, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Пиджакова, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковском районе пропал 84-летний пенсионер Леонид Бовыкин. Пожилой мужчина утром 3 августа 2024 года ушел из дома в неизвестном направлении.

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