Житель Омска загадочно исчез на тюменском железнодорожном вокзале

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:43
«Мой сын, Алексей, приехал 6 июля 2024 года на ж/д вокзал в г. Тюмень, больше о его местонахождении ничего не известно», — сообщила мама Алексея.
В ориентировке, распространенной поисковым отрядом ЛизаАлерт Тюмень указано, что рост Алексея Пиджакова 1,63 метра, телосложение худощавое, волосы темно-русого цвета, глаза карие.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Пиджакова, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковском районе пропал 84-летний пенсионер Леонид Бовыкин. Пожилой мужчина утром 3 августа 2024 года ушел из дома в неизвестном направлении.