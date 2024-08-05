До сих пор не могут найти. В Тюменской области пропали два пенсионера

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Так, в Заводоуковском районе пропал 84-летний Леонид Бовыкин. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Известно, что пенсионер вышел из дома в поселке Комсомольский еще в субботу, 3 августа. С тех пор он не выходил на связь с близкими.
— Рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и серые глаза. Был одет в темно-синюю куртку, голубую футболку, серые штаны, черную кепку и черные калоши, — указано в ориентировке.
Также пропала 75-летняя Татьяна Половникова. О пенсионерке ничего не известно с 29 июля по 3 августа. Женщина вышла из дома в поселке при разъезде Тугарский Ялуторовского района.
— На вид пенсионерке 75 лет, рост 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. При себе у нее была черная сумка, — говорится в сообщении.
Она также нуждается в медицинской помощи, проинформировали в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень».
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени пятые сутки ищут мужчину с травмированной рукой. Ни у родных, ни у поисков нет никаких зацепок и даже информации об обстоятельствах исчезновения.