До сих пор не могут найти. В Тюменской области пропали два пенсионера

Так, в Заводоуковском районе пропал 84-летний Леонид Бовыкин. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Известно, что пенсионер вышел из дома в поселке Комсомольский еще в субботу, 3 августа. С тех пор он не выходил на связь с близкими.