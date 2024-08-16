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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

В Тюмени вырос спрос на российские седаны

В Тюмени вырос спрос на российские седаны

16 августа 2024, 04:23
Фото: АвтоВАЗ
Жители Тюмени скупают седаны отечественного производства. Об этом сообщают аналитики «Авито Авто».

Отмечается, что за год спрос на седаны вырос за год на 70%. Более половины покупателей отдали предпочтение АвтоВАЗу.

«В регионе спрос на новые автомобили с кузовом седан в период с января по июль 2024 года оказался на 76,4% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Наибольшим спросом пользуются седаны марки ВАЗ (LADA) — на нее пришлось 54,16% от всего спроса на новые авто с таким кузовом», — пишет ura.ru.

Отмечается, что чаще всего тюменцы покупают Гранту и Весту.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области стали чаще брать кредиты. Спрос на продукты увеличился на 30% в сравнении с прошлым годом. Такие данные приводит отделение Банка России.

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