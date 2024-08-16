В Тюмени вырос спрос на российские седаны

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Отмечается, что за год спрос на седаны вырос за год на 70%. Более половины покупателей отдали предпочтение АвтоВАЗу.
«В регионе спрос на новые автомобили с кузовом седан в период с января по июль 2024 года оказался на 76,4% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Наибольшим спросом пользуются седаны марки ВАЗ (LADA) — на нее пришлось 54,16% от всего спроса на новые авто с таким кузовом», — пишет ura.ru.
Отмечается, что чаще всего тюменцы покупают Гранту и Весту.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области стали чаще брать кредиты. Спрос на продукты увеличился на 30% в сравнении с прошлым годом. Такие данные приводит отделение Банка России.