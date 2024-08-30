Новые пенсии, нормы в такси и уроки в школах: как изменится жизнь тюменцев с сентября

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С 1 сентября 2024 года пенсии повысят пенсионерам, которые в предыдущем месяце отпраздновали 80-летие. К их ежемесячной выплате добавится 8134 рубля. На аналогичную сумму повысится размер пенсии для тех граждан, кто в предыдущем месяце получил I группу инвалидности.
Стоит отметить, что если в жизни гражданина в августе произошли сразу оба события, то повышение будет произведено только один раз.
С 1 сентября в России изменятся условия оплаты сверхурочной работы. Теперь работодатели должны будут рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу, исходя из текущей зарплаты сотрудника. Последняя должна, в свою очередь, включать премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты.
Первые два часа сверхурочного труда будут оплачиваться с повышающим коэффициентом 1,5, а все последующие часы — с коэффициентом 2.
При этом если в трудовом договоре оговорена более высокая оплата переработок, то снизить ее будет нельзя.
С 1 сентября в школах федеральным законом ограничено использование мобильных телефонов. Учащимся всех классов нельзя будет пользоваться ими на занятиях, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью как им, так и работникам школы. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя
С 1 сентября все образовательные учреждения должны всегда иметь на здании государственный флаг РФ. Он может быть вывешен на флагштоке или установлен в специальном держателе.
С 1 сентября в школах в программу образования будут введены новые предметы. Предмет под названием «Технология» будет снова называться «Труд» (в официальных документах предмет носит название «Труд (технология)»). Для учеников начальной школы и школьников из 8–9-х классов на труд будет отводиться 1 час в неделю, а в 5–7-х классах — два часа.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» будет называться «Основы безопасности жизни и защита Родины» (сокращенно ОБЗР). В 5–7-х классах на него отведено всего 102 часа, в 8–9-х классах 68 часов и столько же в 10–11-х классах.
Для учащихся старших классов введут предмет «Семьеведение». Он будет проходить в форме беседы. Разработано пять модулей, среди которых «человек, семья и общество», «мои родственники, похожие и разные», «современная семья и ее право», в рамках которых рекомендовано обсуждать существующие меры поддержки семьи. В методических рекомендациях к предмету указано, что в зависимости от возраста учеников (5–7-е классы) или (8–9-е классы) его содержание может меняться. Например, для младшей школы при обсуждении темы семьи не стоит затрагивать тему изменения роли мужчины, женщины и детей в современной семье.
С 1 сентября из общественного транспорта будет запрещено высаживать безбилетных инвалидов I группы, которые следуют без сопровождающего. Аналогичная мера ранее была принята в отношении детей, не достигших 16 лет.
Нарушителей закона будут наказывать высокими штрафами
Трудовые права инвалидов также будут дополнительно защищены. Так, работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от двух до четырех процентов от среднесписочной численности трудящихся. «Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.
С 1 сентября 2024 года изменятся правила размещения дорожных камер. В городе их можно будет монтировать не менее чем в 1 километр друг от друга, на загородных трассах это расстояние увеличится до 5 километров. Исключение составят участки дорог, отличающиеся повышенной аварийностью.
Водители крупногабаритных грузовых машин с началом осени должны будут оборудовать их проблесковыми маячками желтого цвета по длине и ширине. При видимости менее 100 м во время гололеда или снегопада передвигаться таким машинам будет запрещено. Также нельзя будет самовольно изменять установленный маршрут или ехать колонной.
С 1 сентября автолюбителям придется дополнить аптечку рядом обязательных предметов. Теперь в ней должны иметься в том числе:
С 1 сентября будет усилена защита прав пассажиров такси. Перевозчики должны будут страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Новая страховка позволит пассажирам в случае ДТП получать более расширенную выплату, чем это было по закону об ОСАГО.
Оформить ОСГОП должны все водители такси независимо от их статуса: ИП, юрлица, самозанятые или физлица. Штрафы за отсутствие страхового полиса варьируются от 40 тысяч до 1 миллиона рублей.
С 1 сентября вступит в силу запрет на смену тарифных планов у абонентов. Ранее многие россияне сталкивались с тем, что их ТП менялся по причине перехода в архив.
Теперь оператор должен получить согласие клиента на смену тарифного плана, и пересматривать перечень услуг, который входит в ТП, будет нельзя. Новые правила рассчитаны на шесть лет действия с даты принятия.
С 1 сентября 2024 года для застройщиков изменят минимальный гарантийный срок для объекта долевого строительства. Если раньше он составлял пять лет, теперь будет равен трем годам.
Также скорректированы требования об уплате неустойки за нарушение сроков. Застройщик уплачивает дольщику неустойку в размере 1/300 ключевой ставки, которая действовала в период соответствующего нарушения.
Важно: если дольщик приобрел жилье для личных, семейных, домашних и иных нужд, которые не связаны с предпринимательской деятельностью, неустойку уплачивают в двойном размере. Максимальная сумма не должна превышать сумму расходов на исправление дефектов.
С 1 сентября в России будет ограничено применение плавающих ставок по кредитам и займам. Это нужно, чтобы ограничить риски резкого увеличения ставок для физлиц и микропредприятий.
Теперь минимальный размер такого кредита должен быть равен величине среднемесячной номинальной зарплаты по данным Росстата, умноженной на 1000, сейчас это около 74 миллионов рублей.
Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму с 1 сентября будет нельзя. Исключение составят ипотечные кредиты с переменной ставкой на сумму от 15 до 74 миллионов, если они выданы на срок менее двадцати лет. При этом изначальное значение переменной ставки может быть увеличено только на одну треть, но не более чем на четыре процентных пункта. В случае увеличения переменной ставки срок возврата кредита может быть продлен по требованию заемщика не более чем на одну четверть от изначального, но не более чем на четыре года», — указывали в Банке России.
Кроме того, с 1 сентября Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам. Это необходимо, чтобы ограничить рост долговой нагрузки заемщиков и накопить запас капитала банков.
В сентябре заемщики смогут самостоятельно продавать ипотечное жилье при наличии сложного финансового положения. Например, в случае появления просроченных платежей.
Важное требование — отсутствие судебного иска со стороны банка. Нужно направить заявление в банк, и в течение 10 дней получить решение. Кредитор может самостоятельно определить минимальную сумму продажи жилья.
1 сентября 2024 года в России вступит в силу закон, уточняющий требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам, — и те, и другие должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством. Б
Более того, теперь Ростуризм наделяется правом исключать из единого федерального реестра тех туроператоров, которые регулярно нарушают закон при подаче сведений об электронных путевках.
С 1 сентября государственные, муниципальные информационные системы, а также системы унитарных предприятий и госучреждений обяжут пользоваться услугами только тех хостинг-провайдеров, чьи серверы находятся в России, которые являются российским юрлицом и подключены к государственной системе противодействия кибератакам.
С 1 сентября вступят в силу изменения в закон об охране здоровья. С этого момента любой, кто оказался рядом с пострадавшим человеком, сможет оказать ему помощь и, в частности, использовать автоматические дефибрилляторы.
Пока таких аппаратов практически нигде нет. В настоящее время Минпромторг готовит перечень мест, где появятся дефибрилляторы.
С 1 сентября в России запустят обязательную маркировку кормов для домашних животных, ветеринарных препаратов.
Все участники оборота кормов для домашних животных должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», с 1 октября 2024 года производители и импортеры начнут маркировать сухие корма и лакомства, а с 1 марта 2025-го — влажные корма, сказано в постановлении правительства № 674.
На рынке ветпрепаратов регистрация в системе «Честный ЗНАК» стартует также 1 сентября этого года. С 1 октября обязательная маркировка продукции вступает в силу для производителей и импортеров.
По словам экспертов, маркировка нужна для борьбы с высокой долей контрафакта на внутреннем рынке. По данным НИУ ВШЭ, в 2022 году доля нелегальной продукции на рынке ветпрепаратов достигла 25%, годом ранее — 23%. Доля контрафактных кормов для домашних животных составляет 10%. Маркировка должна уменьшить незаконный оборот товаров и защитить животных от некачественной и небезопасной продукции.