Новые пенсии, нормы в такси и уроки в школах: как изменится жизнь тюменцев с сентября

Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму с 1 сентября будет нельзя. Исключение составят ипотечные кредиты с переменной ставкой на сумму от 15 до 74 миллионов, если они выданы на срок менее двадцати лет. При этом изначальное значение переменной ставки может быть увеличено только на одну треть, но не более чем на четыре процентных пункта. В случае увеличения переменной ставки срок возврата кредита может быть продлен по требованию заемщика не более чем на одну четверть от изначального, но не более чем на четыре года», — указывали в Банке России.