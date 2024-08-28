В больнице Тобольска сломался единственный аппарат МРТ

Ранее «Наш город» сообщал, что врачи ишимского Перинатального центра спасли новорожденного, появившегося на свет на 30-й неделе беременности. Малыш родился с весом всего 1,2 килограмма и с четырёхкратным обвитием пуповины, на которой был ещё и узел.