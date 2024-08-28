В больнице Тобольска сломался единственный аппарат МРТ

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
О причинах поломки важного оборудования ничего не известно.
«Для непрерывного оказания медицинской помощи выдаются направления для прохождения МРТ по полису ОМС в другой клинике. Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства», — рассказали в пресс-службе ОКБ.
Жители отметили, что в частной клинике аппарат малогабаритный и подойдёт не для всех пациентов.
Ранее «Наш город» сообщал, что врачи ишимского Перинатального центра спасли новорожденного, появившегося на свет на 30-й неделе беременности. Малыш родился с весом всего 1,2 килограмма и с четырёхкратным обвитием пуповины, на которой был ещё и узел.