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В больнице Тобольска сломался единственный аппарат МРТ

В больнице Тобольска сломался единственный аппарат МРТ

28 августа 2024, 06:10
Фото: freepik.com
В третьей областной больнице Тобольска вышел строя единственный аппарат МРТ. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

О причинах поломки важного оборудования ничего не известно.

«Для непрерывного оказания медицинской помощи выдаются направления для прохождения МРТ по полису ОМС в другой клинике. Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства», — рассказали в пресс-службе ОКБ.
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Жители отметили, что в частной клинике аппарат малогабаритный и подойдёт не для всех пациентов.

Ранее «Наш город» сообщал, что врачи ишимского Перинатального центра спасли новорожденного, появившегося на свет на 30-й неделе беременности. Малыш родился с весом всего 1,2 килограмма и с четырёхкратным обвитием пуповины, на которой был ещё и узел.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здравоохранение#Областная клиническая больница
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