Ожидается 34-градусное пекло: где тюменцы могут искупаться в жару?

34-градусная жара ожидается в Тюмени на этой неделе. Уже в среду, 12 июня, столбики термометров поднимутся до +30…+31, в четверг воздух прогреется до +34. Знойная погода продержится до конца недели.