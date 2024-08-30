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Купание

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Тело второго утонувшего в Туре ребенка нашли тюменские спасатели
Тело утонувшего в тюменской Туре 9-летнего мальчика достали из воды спасатели. Об этом сообщили «Нашему Городу» в Тюменской областной службе экстренного реагирования.
30 августа, 05:55
Разрешенных мест для купания в Тюменской области стало больше
В Тюмени расширили список пляжей, которые официально разрешены для купания. Теперь тюменцы могут плавать и на озере Липовом.
24 июля, 12:10
Бесплатный городской пляж появится в Тюмени в 2025 году
Его хотят обустроить на озере Круглое. На данный момент купаться там запрещено.
23 июля, 09:47
Где можно купаться в Тюмени в 2024 году: места, цены и развлечения
12 июля, 05:45
Травмоопасное лето: тюменцам рассказали о последствиях прыжков в воду
В зоне риска — дети и подростки, которые готовы рискнуть своей жизнью ради авторитета среди сверстников. В худшем случае необдуманный прыжок может привести к летальному исходу.
8 июля, 09:35
Эти водоемы опасны! Где и из-за чего тонут жители Тюменской области?
17 июня, 09:48
Ожидается 34-градусное пекло: где тюменцы могут искупаться в жару?
34-градусная жара ожидается в Тюмени на этой неделе. Уже в среду, 12 июня, столбики термометров поднимутся до +30…+31, в четверг воздух прогреется до +34. Знойная погода продержится до конца недели.
11 июня, 08:13
«Благодать да и только!»: как тюменцы празднуют Крещение
18 января, 10:10
2023
Тюменский ученый объяснил, почему купание в Туре смертельно опасно
Вы все, безусловно, слышали о запрете на плавание в реке Тура. Делимся подробностями об этом запрете и объясняем, почему купание там может быть опасно.
21 августа 2023, 11:21
Прыгнул в воду и сломал шею: пьяный 36-летний тюменец пострадал при купании в водоеме
5 июня 2023, 13:38
Итоги недели: температурный рекорд, тоболяки были без воды 2 дня, разрешили купаться
4 июня 2023, 14:36
Дети открыли купальный сезон в фонтане на Войновке в Тюмени. Фото
В областной столице 22 мая дети открыли «купальный сезон в фонтанах». По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», на Войновке окунулись в воду двое тюменцев.
22 мая 2023, 13:46
Когда можно будет искупаться в Тюменской области
27 апреля 2023, 06:34

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