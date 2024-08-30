Похудей на траве! Как фитоблогеры доводят людей до больничной койки

Про вред диет рассказывали уже сотни врачей. Особенно если это диета от блогера, который вроде бы, хорошо выглядит, но при этом просто ходит в зал и правильно питается. Зато, не имея медицинского образования продают сомнительные препараты и добавки. Из-за это многие пациенты таких инфлюенсеров доводят себя до ботулизма, а иногда и анорексии.