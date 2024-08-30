Похудей на траве! Как фитоблогеры доводят людей до больничной койки

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Как рассказали «Новым Известиям» диетологи, оземпик — действительно очень сложный препарат. Он изменяет обмен веществ и, в частности, обмен жиров, снижает скорость эвакуации пищи из желудка. То есть человек дольше не ест.
А вот альтернатива — трава в лице шелухи подорожника — просто клетчатка, которая тоже влияет на пищеварение, но того же эффекта дать неспособна. Плюс ко всему оземпик — это препарат от диабета, который как раз часто проявляется у людей с ожирением. А шелуха — просто позволяет дольше не есть.
Про вред диет рассказывали уже сотни врачей. Особенно если это диета от блогера, который вроде бы, хорошо выглядит, но при этом просто ходит в зал и правильно питается. Зато, не имея медицинского образования продают сомнительные препараты и добавки. Из-за это многие пациенты таких инфлюенсеров доводят себя до ботулизма, а иногда и анорексии.
Чтобы быстро скинуть вес, нужно придерживаться основных норм диетологии. Если идти дальше 1 килограмма в неделю — можно себя покалечить.
Во-первых, снижение количества простых углеводов, сахаров, выпечки, белой муки. Избегать сочетания жирного и сладкого. Использовать больше растительной клетчатки в рационе. Но это не обязательно именно сырые салаты. Это могут быть тушеные овощи, ягоды.
Но и это еще не все. Обязательно работать с психологией человека. А еще и с гормонами. Потому что и то, и другое — основные факторы набора веса. И оба фактора не решаются добавками от непонятных людей.
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