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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Как в исчезнувшем «Макдональдсе». Простой рецепт тех самых сырных палочек

Как в исчезнувшем «Макдональдсе». Простой рецепт тех самых сырных палочек

27 августа 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
Одна из главных закусок одного из главных фаст-фуд ресторанов. Для некоторых затмевает даже куриные наггетсы. Кто бы знал, что приготовить знаменитые сырные палочки так просто?

Рецептом делится портал «Newia.ru». Сделать такое лакомство — на самом деле, пара пустяков!

Ингредиенты

  • 200 граммов твердого сыра
  • 2 яйца
  • 150 граммов панировочных сухарей
  • соль, специи по вкусу

Приготовление

Главное — подобрать сыр, который хорошо плавится. После — нарезать его небольшими прямыми брусками. Если нужна очень нежная начинка, то хороший вариант — моцарелла. Далее нужно смешать со специями панировочные сухари и Слегка взбить яйца в небольшой миске.

Далее нужно окунуть сыр в яйцо и обвалять каждый кусок в панировке. После — можно добавлять палочки в кипящее масло до появление золотистой корочки.

Вот и все! Сырные палочки готовы!

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#Александр Смирнов#Кулинария#Еда#Бесплатная еда
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