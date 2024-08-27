Как в исчезнувшем «Макдональдсе». Простой рецепт тех самых сырных палочек

Главное — подобрать сыр, который хорошо плавится. После — нарезать его небольшими прямыми брусками. Если нужна очень нежная начинка, то хороший вариант — моцарелла. Далее нужно смешать со специями панировочные сухари и Слегка взбить яйца в небольшой миске.