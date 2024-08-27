Как в исчезнувшем «Макдональдсе». Простой рецепт тех самых сырных палочек

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Рецептом делится портал «Newia.ru». Сделать такое лакомство — на самом деле, пара пустяков!
Ингредиенты
Приготовление
Главное — подобрать сыр, который хорошо плавится. После — нарезать его небольшими прямыми брусками. Если нужна очень нежная начинка, то хороший вариант — моцарелла. Далее нужно смешать со специями панировочные сухари и Слегка взбить яйца в небольшой миске.
Далее нужно окунуть сыр в яйцо и обвалять каждый кусок в панировке. После — можно добавлять палочки в кипящее масло до появление золотистой корочки.
Вот и все! Сырные палочки готовы!
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