Вкуснее, чем из магазина! Лучшие рецепты домашнего мороженого

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Самый простой рецепт, представленный порталом «Newia.ru». Порезать банан и подождать когда они замерзнут в морозилке. После — достать кусочки и замешать их в миксере с молоком и сливками. Вернуть на пару часов в морозилку, а после — наслаждаться получившимся.
Вариант посложнее, но тоже не разочаровывает. Нужно растопить белый шоколад и смешать его со сливками, а после отправить в морозилку. Затем взять еще сливок и взбить их миксером, после чего замороженную часть добавить в эти сливки. Сверху все посыпается кокосом и идет в морозилку еще на пару часов. Долго, но результат того стоит.
Тоже долгий рецепт, но зато классический и узнаваемый. В молоко добавить немного мяты, а после его подогреть. Дальше молоко процеживается, а затем снова подогревается. Затем добавить туда взбитых сливок, не переставая перемешивать. Как только масса остынет, нужно добавить стружки шоколада, а потом, все вновь перемешать и заморозить на 4-5 часов.
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