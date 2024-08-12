Вкуснее, чем из магазина! Лучшие рецепты домашнего мороженого

Вариант посложнее, но тоже не разочаровывает. Нужно растопить белый шоколад и смешать его со сливками, а после отправить в морозилку. Затем взять еще сливок и взбить их миксером, после чего замороженную часть добавить в эти сливки. Сверху все посыпается кокосом и идет в морозилку еще на пару часов. Долго, но результат того стоит.