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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Вкуснее, чем из магазина! Лучшие рецепты домашнего мороженого

Вкуснее, чем из магазина! Лучшие рецепты домашнего мороженого

12 августа 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Стаканчика мороженого летом — идеален и в жаркий и даже в не очень день. Особенно, если мороженое это сделано своими руками. Главное — подобрать правильный рецепт.

Банановое мороженое

Самый простой рецепт, представленный порталом «Newia.ru». Порезать банан и подождать когда они замерзнут в морозилке. После — достать кусочки и замешать их в миксере с молоком и сливками. Вернуть на пару часов в морозилку, а после — наслаждаться получившимся.

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Мороженое с кокосом и белым шоколадом

Вариант посложнее, но тоже не разочаровывает. Нужно растопить белый шоколад и смешать его со сливками, а после отправить в морозилку. Затем взять еще сливок и взбить их миксером, после чего замороженную часть добавить в эти сливки. Сверху все посыпается кокосом и идет в морозилку еще на пару часов. Долго, но результат того стоит.

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Мятное мороженое с шоколадом

Тоже долгий рецепт, но зато классический и узнаваемый. В молоко добавить немного мяты, а после его подогреть. Дальше молоко процеживается, а затем снова подогревается. Затем добавить туда взбитых сливок, не переставая перемешивать. Как только масса остынет, нужно добавить стружки шоколада, а потом, все вновь перемешать и заморозить на 4-5 часов.

Ранее сообщалось о том, что за две недели в Тюмени изъяли несколько тонн овощей и фруктов.

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