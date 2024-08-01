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Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

За две недели в Тюмени изъяли несколько тонн овощей и фруктов

За две недели в Тюмени изъяли несколько тонн овощей и фруктов

1 августа 2024, 03:02
Фото: nashgorod.ru
Со стихийных рынков Тюмени изъяли более трёх тонн овощей и фруктов. О продолжающихся рейдах сообщили в мэрии.

Отмечается, что продукция на стихийных рынках не соответствует нормам хранения. Кроме того, продавцы не имеют нужной лицензии и документов.

Так, за полмесяца, в областной столице выявили 32 нарушителя. У них изъяли товар на 300 тысяч рублей, пишет «Тюменское время».

С начала года за подобные нарушения составлено 600 административных протоколов. В мэрии обещают, что рейды будут продолжаться.

Ранее «Наш город» сообщал, что стоимость сезонных овощей и фруктов опустилась в Тюмени. Цены стали ниже на ряд позиций. Подешевели, в том числе, картофель, огурцы и бананы.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Фрукты#Еда
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