За две недели в Тюмени изъяли несколько тонн овощей и фруктов

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Отмечается, что продукция на стихийных рынках не соответствует нормам хранения. Кроме того, продавцы не имеют нужной лицензии и документов.
Так, за полмесяца, в областной столице выявили 32 нарушителя. У них изъяли товар на 300 тысяч рублей, пишет «Тюменское время».
С начала года за подобные нарушения составлено 600 административных протоколов. В мэрии обещают, что рейды будут продолжаться.
Ранее «Наш город» сообщал, что стоимость сезонных овощей и фруктов опустилась в Тюмени. Цены стали ниже на ряд позиций. Подешевели, в том числе, картофель, огурцы и бананы.