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В Тюмени подешевели фрукты и овощи

В Тюмени подешевели фрукты и овощи

31 июля 2024, 02:53
Фото: 1MI
Стоимость сезонных овощей и фруктов опустилась в Тюмени. Об этом журналистам рассказала представитель одного из городских супермаркетов.
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Цены стали ниже на ряд позиций. Подешевели, в том числе, картофель, огурцы и бананы.

«Например, огурцы у нас продавались по 100 с лишним рублей за килограмм, теперь — 79 рублей. Нектарины продавались за 200 рублей, сейчас цена упала до 179 рублей», — цитирует ura.ru своего инсайдера.

Отмечается, что бананы подешевели в два раза. Сейчас их стоимость составляет 109 рублей. Картофель подешевел до 55.

Ранее «Наш город» сообщал, что В Тюмени осенью подорожает проезд в такси. По словам одного из владельцев таксопарка, причиной роста цен на проезд в такси станет острый дефицит кадров. В отрасли наблюдается нехватка водителей — из сферы пассажирских перевозок ушли мигранты.

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