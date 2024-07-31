В Тюмени подешевели фрукты и овощи

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
Цены стали ниже на ряд позиций. Подешевели, в том числе, картофель, огурцы и бананы.
«Например, огурцы у нас продавались по 100 с лишним рублей за килограмм, теперь — 79 рублей. Нектарины продавались за 200 рублей, сейчас цена упала до 179 рублей», — цитирует ura.ru своего инсайдера.
Отмечается, что бананы подешевели в два раза. Сейчас их стоимость составляет 109 рублей. Картофель подешевел до 55.
Ранее «Наш город» сообщал, что В Тюмени осенью подорожает проезд в такси. По словам одного из владельцев таксопарка, причиной роста цен на проезд в такси станет острый дефицит кадров. В отрасли наблюдается нехватка водителей — из сферы пассажирских перевозок ушли мигранты.