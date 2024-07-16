Уже сладкие? Пора ли покупать арбузы в Тюмени и сколько они стоят?

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В сетевых магазинах сейчас цены за арбузы варьируются от 43 до 52 рублей за килограмм. Дешевле всего их можно купить во фруктовых лавках и магазине «Пятерочка». Наиболее высокие цены в службах доставки. Так в «Самокате» один арбуз весом 5-7 килограммов будет стоить 449 рублей.
Продавцы фруктовых лавок рассказали, что сейчас товар везут преимущественно из Узбекистана. Арбузы из Астрахани, которые так ценят тюменцы, появятся только к августу.
«Сейчас арбузы ничем не хуже. Если не понравится — верну деньги», — пообещал продавец.
И мужчина не обманул. Арбуз в 8 килограммов оказался ароматным и сладким. А потому пробовать главный летний деликатес уже можно.
Однако стоит быть особенно внимательным. Специалисты Роспотребнадзора говорят о том, что риск купить плохой арбуз ниже всего в августе и сентябре. Сейчас покупка с большей долей вероятности может оказаться неудачной.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени за последнюю неделю стоимость яблок увеличилась на 20 рублей — до 198 рублей за килограмм. Также существенно подорожали капуста.