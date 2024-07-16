Уже сладкие? Пора ли покупать арбузы в Тюмени и сколько они стоят?

В Тюмени появились сладки и спелые арбузы

Тюменцы обычно делятся на 2 категории: одни считают, что брать арбуз до августа точно не стоит, другие же скупают все, что видят на прилавках уже в июле. «Наш город» узнал, сколько сейчас стоят арбузы и стоит ли их покупать.