Опасно для здоровья! Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов

Стоит отметить, что сахар во фруктах менее опасен, чем сахар-песок. Однако совмещение таких сахаров может кратно усугубить ситуацию. Интенсивное поедание фруктов сказывается также на работе почек, особенно в этом плане опасен арбуз, который часто называют продуктом, полезным для почечной системы. Однако на деле мочегонный эффект арбуза усиливает нагрузку на почки, а при заболеваниях этих органов от употребления плода стоит отказаться вовсе.