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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов.

Опасно для здоровья! Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов

25 июля 2024, 08:23
Фото: 1MI
Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов.

Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов

С детства многим говорили, что есть фрукты и овощи полезно для здоровья. Однако на деле все не совсем так. Избыточное потребление фруктов может привести к болезням почек, печени и сахарному диабету. Также многие фрукты содержат пестициды, допустимая концентрация которых может быть превышена.

Фрукты — это тоже сахар

Летом тюменцы с нетерпением ждут сезонов любимых фруктов. Многие считают, что их употребление на состоянии организма сказывается исключительно положительно. Однако, как обозначила врач-гастроэнтеролог Дарья Агапова, важно понимать, что фрукты — это не 100% витаминов и пользы.

«Если взять, скажем бананы, виноград, ананас, манго, киви, черешню, то в них полно сахара, но в виде фруктозы. Все это в организме расходится на глюкозы и гликоген, а потом уходит в жиры. Активное потребление таких продуктов может вполне привести к диабету, проблемам с весом, также большая нагрузка оказывается на печень. А потом люди не понимают, откуда у них проблемы, ведь они ели только „полезную“ еду», — рассказывает специалист.

Стоит отметить, что сахар во фруктах менее опасен, чем сахар-песок. Однако совмещение таких сахаров может кратно усугубить ситуацию. Интенсивное поедание фруктов сказывается также на работе почек, особенно в этом плане опасен арбуз, который часто называют продуктом, полезным для почечной системы. Однако на деле мочегонный эффект арбуза усиливает нагрузку на почки, а при заболеваниях этих органов от употребления плода стоит отказаться вовсе.

Стоит также помнить, что «похудение на фруктах» — это миф. Ведь даже при совмещении с привычной пищей дневной калораж повышается. В сочетании с сидячим образом жизни даже питание исключительно фруктами может привести к набору веса, особенно с учетом того, что баланс необходимых организму веществ будет нарушен.

Избыточное потребление фруктов опасно для здоровья.Избыточное потребление фруктов опасно для здоровья.
Избыточное потребление фруктов опасно для здоровья.
Фото: 1MI

Пестицидная опасность

Также стоит помнить о том, что некоторые фрукты содержат пестициды, которые также пагубно сказываются на здоровье. Так экологи EWG провели исследование и составили список из 13 фруктов и овощей, содержащих наибольшее количество пестицидов и других неблагоприятных химических веществ. В этот список вошли:

  • шпинат
  • нектарины
  • яблоки
  • персики
  • груши
  • черешня
  • виноград
  • сельдерей
  • помидоры
  • сладкий перец
  • картофель

Также был составлен и список наиболее безопасных продуктов, куда попали: кукуруза, авокадо, ананас, капуста, лук, горох, папайя, спаржа, манго, баклажаны, дыня, киви, цветная капуста и грейпфрут.

Проясним, что пестициды — это вещества, которые применяют для того, чтобы защитить плоды от вредителей. Используются такие вещества повсеместно и даже на фермерских хозяйствах. Однако для безопасности потребителя установлены предельно допустимые концентрации, не наносящие никакого вреда здоровью человека.

«Именно поэтому мы, понимая, что почти везде есть пестициды, покупаем фрукты только в лицензированных магазинах, а не в прицепах, где содержание неизвестно. Превышение предельно допустимых концентраций может привести к аллергии отравлению нервным расстройствам и другим неприятным последствиям», — предостерегает врач Агапова.

Однако даже при покупке фруктов в магазинах с лицензией важно понимать, что объедаться плодами не стоит.

Фрукты содержат пестициды, превышение концентрации которых может быть опасно.Фрукты содержат пестициды, превышение концентрации которых может быть опасно.
Фрукты содержат пестициды, превышение концентрации которых может быть опасно.
Фото: 1MI

Безопасные дозировки

Сколько же тогда можно есть фруктов и ягод летом? Указанные врачами нормы рекомендуют не превышать дозировку в 200-250 граммов, благо это показатели для разового приема. Хотя и тут не разгуляешься — не рекомендуется есть фрукты более 2 раз в день.

Если перевести граммы в конкретные продукты, то абрикосов и персиков, например, в день стоит есть не более 4 штучек. Арбуз в сутки допускается в виде двух-трех средних долек, их даже рекомендуют взвешивать на кухонных весах. Гастроэнтеролог говорит о том, что точно стоит отказаться от поедания арбуза ложкой из огромной половины плода, весом в 4-8 килограммов.

Однако еще более строгие дозировки для сладкого винограда. Так как этот продукт особенно богат фруктозой, то рекомендуется ограничиться 100 граммами. А, например, сухофрукты, стоит есть в пределах 50 граммов в сутки.

«Важно понимать, что вы едите и в каком количестве. Нужно сломить этот стереотип о том, что фрукты и овощи — это сплошные витамины. Любые продукты потреблять нужно дозировано, осознавая, чем вы наполняете свой организм», — говорит врач.

А потому специалист рекомендует в летний сезон особенно внимательно следить за состоянием организма, особенно, если вы регулярно потребляете фрукты в повышенных дозировках.

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