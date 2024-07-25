Опасно для здоровья! Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Летом тюменцы с нетерпением ждут сезонов любимых фруктов. Многие считают, что их употребление на состоянии организма сказывается исключительно положительно. Однако, как обозначила врач-гастроэнтеролог Дарья Агапова, важно понимать, что фрукты — это не 100% витаминов и пользы.
«Если взять, скажем бананы, виноград, ананас, манго, киви, черешню, то в них полно сахара, но в виде фруктозы. Все это в организме расходится на глюкозы и гликоген, а потом уходит в жиры. Активное потребление таких продуктов может вполне привести к диабету, проблемам с весом, также большая нагрузка оказывается на печень. А потом люди не понимают, откуда у них проблемы, ведь они ели только „полезную“ еду», — рассказывает специалист.
Стоит отметить, что сахар во фруктах менее опасен, чем сахар-песок. Однако совмещение таких сахаров может кратно усугубить ситуацию. Интенсивное поедание фруктов сказывается также на работе почек, особенно в этом плане опасен арбуз, который часто называют продуктом, полезным для почечной системы. Однако на деле мочегонный эффект арбуза усиливает нагрузку на почки, а при заболеваниях этих органов от употребления плода стоит отказаться вовсе.
Стоит также помнить, что «похудение на фруктах» — это миф. Ведь даже при совмещении с привычной пищей дневной калораж повышается. В сочетании с сидячим образом жизни даже питание исключительно фруктами может привести к набору веса, особенно с учетом того, что баланс необходимых организму веществ будет нарушен.
Также стоит помнить о том, что некоторые фрукты содержат пестициды, которые также пагубно сказываются на здоровье. Так экологи EWG провели исследование и составили список из 13 фруктов и овощей, содержащих наибольшее количество пестицидов и других неблагоприятных химических веществ. В этот список вошли:
Также был составлен и список наиболее безопасных продуктов, куда попали: кукуруза, авокадо, ананас, капуста, лук, горох, папайя, спаржа, манго, баклажаны, дыня, киви, цветная капуста и грейпфрут.
Проясним, что пестициды — это вещества, которые применяют для того, чтобы защитить плоды от вредителей. Используются такие вещества повсеместно и даже на фермерских хозяйствах. Однако для безопасности потребителя установлены предельно допустимые концентрации, не наносящие никакого вреда здоровью человека.
«Именно поэтому мы, понимая, что почти везде есть пестициды, покупаем фрукты только в лицензированных магазинах, а не в прицепах, где содержание неизвестно. Превышение предельно допустимых концентраций может привести к аллергии отравлению нервным расстройствам и другим неприятным последствиям», — предостерегает врач Агапова.
Однако даже при покупке фруктов в магазинах с лицензией важно понимать, что объедаться плодами не стоит.
Сколько же тогда можно есть фруктов и ягод летом? Указанные врачами нормы рекомендуют не превышать дозировку в 200-250 граммов, благо это показатели для разового приема. Хотя и тут не разгуляешься — не рекомендуется есть фрукты более 2 раз в день.
Если перевести граммы в конкретные продукты, то абрикосов и персиков, например, в день стоит есть не более 4 штучек. Арбуз в сутки допускается в виде двух-трех средних долек, их даже рекомендуют взвешивать на кухонных весах. Гастроэнтеролог говорит о том, что точно стоит отказаться от поедания арбуза ложкой из огромной половины плода, весом в 4-8 килограммов.
Однако еще более строгие дозировки для сладкого винограда. Так как этот продукт особенно богат фруктозой, то рекомендуется ограничиться 100 граммами. А, например, сухофрукты, стоит есть в пределах 50 граммов в сутки.
«Важно понимать, что вы едите и в каком количестве. Нужно сломить этот стереотип о том, что фрукты и овощи — это сплошные витамины. Любые продукты потреблять нужно дозировано, осознавая, чем вы наполняете свой организм», — говорит врач.
А потому специалист рекомендует в летний сезон особенно внимательно следить за состоянием организма, особенно, если вы регулярно потребляете фрукты в повышенных дозировках.