«Нам разрешено съесть еду клиента»: тюменские курьеры рассказали о своей работе

По словам Евгения, в сервисе «Яндекс.Еда» существует правило: если заказ доставлен, а клиент не выходит на связь, в том числе со службой поддержки, то заказ можно забрать себе и съесть. Правда, такие случаи случаются редко — в «Яндекс.Еда» заказ оплачивается онлайн, соответственно денежные средства заказчику уже никто не вернет.