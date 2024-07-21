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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Тюмени курьерам приходится выбрасывать еду и снимать это на камеру

«Нам разрешено съесть еду клиента»: тюменские курьеры рассказали о своей работе

21 июля 2024, 05:26

В Тюмени курьерам приходится выбрасывать еду и снимать это на камеру

Полуголые девушки, мужики в трусах, просьбы вынести мусор и купить сигареты. Курьеры тюменских служб доставок рассказали, с чем им приходится сталкиваться на работе.

Мужики в трусах и просьбы «сгонять за сигаретами»

Преимущественно курьеры доставляют заказы клиентам на дом. По словам сотрудника службы доставки сервиса «Яндекс.Еда» Евгения (имя изменено), зачастую заказчики встречают их в полуобнаженном виде.

«Очень часто двери открывают девушки в нижнем белье или мужики в трусах. Первое время данному факту удивляешься, а позже уже привыкаешь. Просто вручаешь заказ и уходишь», — признается Евгений.

Подтверждает факт того, что клиенты не особо заморачиваются с одеждой, и курьер службы доставки «Сбермаркет» Андрей (имя изменено). По словам молодого человека, было несколько таких случаев, когда клиентки хотели познакомиться — оставляли соответствующее послание в приложении.

Также нередкими были и просьбы, преимущественно от мужчин, купить сигареты или выбросить мусор.

«Было несколько случаев, когда клиенты просили купить сигареты. Предлагали за это деньги, но мы отказываем, потому что, во-первых, нас за это штрафуют, а во-вторых, это дополнительное время, из-за которого мы можем задержать следующий заказ и получить за это штраф. Мусор также не выносим, потому что мы не уборщики», — рассказывает Андрей Ура.Ру.
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Либо съедаешь, либо выбрасываешь

По словам Евгения, в сервисе «Яндекс.Еда» существует правило: если заказ доставлен, а клиент не выходит на связь, в том числе со службой поддержки, то заказ можно забрать себе и съесть. Правда, такие случаи случаются редко — в «Яндекс.Еда» заказ оплачивается онлайн, соответственно денежные средства заказчику уже никто не вернет.

«Мало кому захочется кормить курьера за свой счет», — отмечает Евгений.

В «Сбермаркете» правила другие — если заказ доставлен, а клиент не выходит на связь, то курьер должен его выбросить. При этом весь процесс утилизации следует снимать на видео — показывать как вытряхиваешь содержимое из упаковок и выливаешь жидкости из бутылок.

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Штрафы и чаевые

Согласно данным аналитиков hh.ru, вакансия курьера входит в список самых высокооплачиваемых в Тюмени. Ежемесячно представителям данной профессии работодатели готовы платить порядка 150 тысяч рублей. Правда, сами курьеры сообщают, что данная заработная плата — миф.

По словам Евгения из «Яндекс.Еда», при условии месяца работы по пять дней в неделю, можно заработать от 30 до 60 тысяч рублей. Правда, в зимний период заработок получается больше.

«Зимой зарабатываешь всегда больше обычного. Во-первых, в это время меньше пеших курьеров, работают только те, кто на авто. Соответственно, спрос больше и коэффициент выше. Во-вторых, в холода клиенты не так часто ходят по ресторанам и в магазины, поэтому и заказов больше», — поясняет Евгений.

И добавляет, что не стоит забывать о штрафах — курьеров штрафуют за опоздания, за порчу сумки, поврежденный или недовезенный заказ. К примеру, за испорченный заказ у курьера вычтут из зарплаты 1 000 рублей. Опоздание стоит два рубля за минуту.

Что касается чаевых, то они бывают не так часто. К примеру, Евгений из «Яндекс.Еда» за полгода заработал всего 1 тысячу рублей чаевых.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области возник дефицит учителей. По данным областного департамента труда и занятости, региону требуются 5,8 тысячи педагогов.

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