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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В Тюмени планируют открыть новый столичный магазин продуктов

В Тюмени планируют открыть новый столичный магазин продуктов

15 июля 2024, 14:44
Фото: 1MI
Магазин продуктовой сети из Москвы готовится зайти в Тюмень. Речь идет о «ВкусВилле», который позиционируют себя, как магазин качественного здорового питания.

Сейчас сеть представлена в десятках российских городов. Открытие новых точек зависит от развития логистических цепочек компании.

«В наши планы входит открытие магазина в Тюмени, однако по срокам не смогу сориентировать. Выбор города зависит от наших логистических возможностей, поскольку большая часть нашей продукции со сроками годности от 48 до 72 часов. С целью контроля качества вся продукция от поставщиков приезжает сначала на распределительные центры, а уже оттуда отправляется в магазины и дарксторы. Сейчас у нас есть два распределительных центра в Москве, один в Санкт-Петербурге, также по одному в Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Теперь мы можем охватывать новые города в этой области», — цитирует 72.ру руководителя направления по развитию регионального ассортимента сети Владимира Титова.

Ранее «Наш город» сообщал, что поставщиков продукции в тюменские магазины «Жизньмарт» уличили в грубых нарушениях санитарных правил. Предприниматели не соблюдали технологии приготовления, сроки и условия хранения готовой продукции.

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#Егор Тимофеев#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Еда#Продукты
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