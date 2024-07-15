В Тюмени планируют открыть новый столичный магазин продуктов

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Сейчас сеть представлена в десятках российских городов. Открытие новых точек зависит от развития логистических цепочек компании.
«В наши планы входит открытие магазина в Тюмени, однако по срокам не смогу сориентировать. Выбор города зависит от наших логистических возможностей, поскольку большая часть нашей продукции со сроками годности от 48 до 72 часов. С целью контроля качества вся продукция от поставщиков приезжает сначала на распределительные центры, а уже оттуда отправляется в магазины и дарксторы. Сейчас у нас есть два распределительных центра в Москве, один в Санкт-Петербурге, также по одному в Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Теперь мы можем охватывать новые города в этой области», — цитирует 72.ру руководителя направления по развитию регионального ассортимента сети Владимира Титова.
Ранее «Наш город» сообщал, что поставщиков продукции в тюменские магазины «Жизньмарт» уличили в грубых нарушениях санитарных правил. Предприниматели не соблюдали технологии приготовления, сроки и условия хранения готовой продукции.