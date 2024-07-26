Мороженщиков из Тюмени уличили в нарушении закона

Ранее «Наш Город» писал, что компания «Тюменьмолоко» ввела в оборот более 10 тонн молочной продукции, произведенной из подозрительного сырья без ветеринарных и сопроводительных документов. Нарушения выявили сотрудники Россельхознадзора.