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Мороженщиков из Тюмени уличили в нарушении закона

Мороженщиков из Тюмени уличили в нарушении закона

26 июля 2024, 07:39
Фото: 1MI
Производители сладкого лакомства складировали отходы на почве, не проводили инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не соблюдали экологические и санитарно-эпидемиологические требования.

Соответствующие нарушения обнаружила в ходе проверки Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Директора предприятия привлекли к административной ответственности, еще трех должностных лиц — к дисциплинарной.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Ранее «Наш Город» писал, что компания «Тюменьмолоко» ввела в оборот более 10 тонн молочной продукции, произведенной из подозрительного сырья без ветеринарных и сопроводительных документов. Нарушения выявили сотрудники Россельхознадзора.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Административная ответственность#Природоохранная прокуратура#Мороженое
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