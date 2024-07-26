Мороженщиков из Тюмени уличили в нарушении закона

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Соответствующие нарушения обнаружила в ходе проверки Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Директора предприятия привлекли к административной ответственности, еще трех должностных лиц — к дисциплинарной.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Ранее «Наш Город» писал, что компания «Тюменьмолоко» ввела в оборот более 10 тонн молочной продукции, произведенной из подозрительного сырья без ветеринарных и сопроводительных документов. Нарушения выявили сотрудники Россельхознадзора.