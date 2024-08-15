Лучшие рецепты заготовок на зиму: как подготовиться к холодам с овощами и фруктами

Когда зима вступает в свои права, особенно важно иметь в запасе вкусные и полезные заготовки на зиму. В Тюмени, где зимы могут быть суровыми и долгими, заготовки становятся не только вопросом удобства, но и необходимости.

Общие советы по заготовкам на зиму Маринованные огурцы Помидоры в собственном соку Компоты из яблок и груши Варенье из ягод Чесночное масло