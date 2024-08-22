Валялось на полу: тюменского производителя заставили уничтожить опасное мясо

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
19 августа была проведена проверка агрофирмы «Новоселезнево», которая занимается разведением крупного рогатого скота и производством продукции. Специалисты Россельхознадзора обнаружили на предприятии 467 килограмм мяса и продукции без маркировки, ветеринарных клейм и информации о дате изготовления.
«Продукция неизвестного происхождения была размещена навалом на полу в морозильной камере, в ящиках и полипропиленовых мешках», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей.
Также была уничтожена продукция, происхождение которой не удалось установить.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени посетителей в известном гриль-баре кормили опасными шашлыками из баранины. В ходе проверки выяснилось, что у пяти кафе, баров и ресторанов в городе отсутствуют ветеринарные документы на мясную продукцию.