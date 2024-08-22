nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Тюменская агрофирма уничтожила полтонны опасного таинственного мяса

Валялось на полу: тюменского производителя заставили уничтожить опасное мясо

22 августа 2024, 04:33
Фото: 1MI

Тюменская агрофирма уничтожила полтонны опасного таинственного мяса

Тюменский производитель «Новоселезнево» был вынужден утилизировать 467 килограммов мяса и мясной продукции. Причиной стало их неизвестное происхождение.

19 августа была проведена проверка агрофирмы «Новоселезнево», которая занимается разведением крупного рогатого скота и производством продукции. Специалисты Россельхознадзора обнаружили на предприятии 467 килограмм мяса и продукции без маркировки, ветеринарных клейм и информации о дате изготовления.

Водители уволятся, а цены взлетят? Что будет в Тюмени с такси после 1 сентября?
Узнать подробнее
«Продукция неизвестного происхождения была размещена навалом на полу в морозильной камере, в ящиках и полипропиленовых мешках», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей.

Скандально известный тюменский медиаменеджер открыл свой институт в Британии
Узнать подробнее

Также была уничтожена продукция, происхождение которой не удалось установить.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени посетителей в известном гриль-баре кормили опасными шашлыками из баранины. В ходе проверки выяснилось, что у пяти кафе, баров и ресторанов в городе отсутствуют ветеринарные документы на мясную продукцию.

Читайте также:
В магазинах и кафе Тюмени нашли опасное мясоЛучшие рецепты заготовок на зиму: как подготовиться к холодам с овощами и фруктамиЗа две недели в Тюмени изъяли несколько тонн овощей и фруктов
#Виктория Загитова#Общество#Производство#Проверка#Штраф#Еда#Штрафы#Проверки#Мясо#Россельхознадзор#Агропредприятия#Опасность
Подпишитесь
Скоро все рухнет! Недвижимость в Тюмени подешевеет до 40%
Сегодня, 06:41
Задержал мигрантов и попал под суд: что стало с главой тюменских участковых Каримовым
Сегодня, 05:39
Битва за место. Кто занимает парковочные места в тюменских дворах?
Вчера, 05:40
Две тюменские школы вошли в топ в России
Сегодня, 04:05
Лечить кто-то будет? В Тюмени онкобольному мужчине отказали в важной операции
Вчера, 06:35
На СВО погиб выпускник школы в Тюменской области
Вчера, 09:00