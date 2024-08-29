На Тюменскую область опустилась новая магнитная буря

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня, 29 августа, на Тюменскую область обрушилась очередная волна магнитной бури.
Геоудары, атаковавшие магнитосфер нашу планеты, составляют от четырех до пяти баллов. Согласно прогнозу экспертов, после обеда магнитная буря поутихнет. Однако в ближайшие дни также возможны геомагнитные колебания.
Что касается вспышечной активности, то она находится в оранжевой зоне. Сегодня, 29 августа, на Солнце произошла 1 вспышка класса С и выше, накануне, 28 августа, 5 вспышек класса С и выше.
Ранее стал известен подробный прогноз солнечной активности и геомагнитных возмущений на сентябрь 2024 года.
Ранее «Наш город» писал о том, что небо над Тюменью озарило полярное сияние. Красивыми фотографиями делились местные жители.