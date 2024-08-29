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В Тюмени открыли новый бульвар. ФОТО

В Тюмени открыли новый бульвар. ФОТО

29 августа 2024, 10:40
Фото: 1MI
В Тюмени на улице Моторостроителей появился новый бульвар. Общественное пространство посвящено 160-летию первого тюменского водовода.

Бульвар воды появился на улице Моторостроителей в Тюмени. Общественное пространство символизирует историческое наследие города, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

По словам Максима Афанасьева, Бульвар Воды — дань уважения нашим предшественникам, которые реализовали проект водопровода в сложных условиях и обеспечили поставку воды в город.

— Это общественное пространство, как и многие другие наши парки и скверы, посвященные памятным датам, выдающимся землякам, предприятиям, призвано напоминать нам о том, что тюменцы — уникальные люди, которым любое дело по плечу, — говорится в сообщении главы Тюмени.
Фото: Максим Афанасьев ВК
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени будет создан общественный комплекс, который посвятят бойцам специальной военной операции.

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