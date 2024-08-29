В Тюмени открыли новый бульвар. ФОТО

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Бульвар воды появился на улице Моторостроителей в Тюмени. Общественное пространство символизирует историческое наследие города, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.
По словам Максима Афанасьева, Бульвар Воды — дань уважения нашим предшественникам, которые реализовали проект водопровода в сложных условиях и обеспечили поставку воды в город.
— Это общественное пространство, как и многие другие наши парки и скверы, посвященные памятным датам, выдающимся землякам, предприятиям, призвано напоминать нам о том, что тюменцы — уникальные люди, которым любое дело по плечу, — говорится в сообщении главы Тюмени.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени будет создан общественный комплекс, который посвятят бойцам специальной военной операции.