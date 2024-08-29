Испытание для метеозависимых тюменцев. График магнитных бурь на сентябрь 2024 года

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Согласно сайту Яндекс.Погода, первые геомагнитные возмущения начнутся 6 сентября. Солнечная активность будет невысокой, продлится всего два дня.
Следующее потрясение ждет тюменцев в середине месяца — 12 сентября. В течение двух дней прогнозируется слабая магнитная буря. Средняя по интенсивности геомагнитная буря случится 18 сентября и утихнет только к 20 сентября.
Геомагнитный шторм также ожидается в течение трех дней — с 24 по 26 сентября. Еще один трудный для тюменцев день — 29 сентября.
В целом месяц будет относительно спокойный, об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Как известно, магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.
Эксперты советуют не терпеть головную боль, пить обезболивающее, а также больше времени отдыхать и прогуливаться на свежем воздухе. Рекомендуется не злоупотреблять алкогольными напитками и курением. Стоит обязательно запастись необходимыми медикаментами, которые улучшат состояние.
Ранее «Наш город» писал о том, что в небе над Тюменью взошла Осетровая Луна. Фотографиями одного из самых редких Суперлуний горожане поделились в соцсетях.