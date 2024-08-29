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Стал известен магнитных бурь на сентябрь 2024 года в Тюменской области

Испытание для метеозависимых тюменцев. График магнитных бурь на сентябрь 2024 года

29 августа 2024, 01:00
Фото: Изображение Midjourney

Стал известен магнитных бурь на сентябрь 2024 года в Тюменской области

Стал известен прогноз солнечной активности и геомагнитных возмущений на сентябрь 2024 года. Информация размещена на сайте Яндекс. Погода.

Согласно сайту Яндекс.Погода, первые геомагнитные возмущения начнутся 6 сентября. Солнечная активность будет невысокой, продлится всего два дня.

Следующее потрясение ждет тюменцев в середине месяца — 12 сентября. В течение двух дней прогнозируется слабая магнитная буря. Средняя по интенсивности геомагнитная буря случится 18 сентября и утихнет только к 20 сентября.

Геомагнитный шторм также ожидается в течение трех дней — с 24 по 26 сентября. Еще один трудный для тюменцев день — 29 сентября.

В целом месяц будет относительно спокойный, об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Как известно, магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.

Эксперты советуют не терпеть головную боль, пить обезболивающее, а также больше времени отдыхать и прогуливаться на свежем воздухе. Рекомендуется не злоупотреблять алкогольными напитками и курением. Стоит обязательно запастись необходимыми медикаментами, которые улучшат состояние.

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