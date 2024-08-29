Испытание для метеозависимых тюменцев. График магнитных бурь на сентябрь 2024 года

Эксперты советуют не терпеть головную боль, пить обезболивающее, а также больше времени отдыхать и прогуливаться на свежем воздухе. Рекомендуется не злоупотреблять алкогольными напитками и курением. Стоит обязательно запастись необходимыми медикаментами, которые улучшат состояние.