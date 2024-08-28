Комбат-батяня. В бою в Курской области погиб спортсмен-подполковник из Тюмени

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Уроженец Тюменской области, командир первого саперного батальона 90 саперного полка, подполковник Евгений Рудзевич погиб в зоне специальной военной операции. Жизнь военнослужащего оборвалась 19 августа 2024 года в Курской области. Ему было 48 лет.
По словам близкого друга и однополчанина Михаила Пономарева, они с Евгением были знакомы давно. Какое-то время оба были командирами взвода в одном подразделении. Как вспоминает Михаил, военный был спортивным и активным человеком.
— В то время я был молодым лейтенантом, он бывалым капитаном, очень многому у него научился. Он был немногословным, говорил только по делу, при нем все задачи быстро выполнялись. Вопросов ни у кого не оставалось. Он всегда был ответственным. В том числе и на гражданской работе. Когда Евгений ушел на пенсию по выслуге лет, он работал в городском пассажирском предприятии, — рассказал «Нашему городу» Михаил Пономарев.
Еще одной страстью Евгения был спорт. Турник, тренажерный зал — мужчина постоянно держал себя в форме. Обожал экстремальные виды спорта: гонял на машине, преодолевал сложные горнолыжные спуски.
Но ладилось у Евгения не только на службе. Он очень любил свою супругу и двоих детей. У него остались старшая дочь и младший сын, который учится в университете в Москве.
— С семьей у него были близкие и теплые отношения. С дочерью ежеминутная связь. Он человек отзывчивый, без хитрецы. Когда ему на работу пришла повестка, не было ни тени сомнения, что Евгений отправится на фронт, — отметил близкий друг погибшего.
Евгений Сунгуров, командир батальона того же полка, где служил Евгений Рудзевич, рассказал, что очень давно знал погибшего.
— Когда в 2004 году Евгений приехал в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище в звании капитана, я был молодым лейтенантом. С тех пор мы с ним тесно общались и дружили. Он уволился в звании подполковника, с должности командира батальона обеспечения учебного процесса, — поделился с нами товарищ военнослужащего.
По словам Евгения Сунгурова, когда началась специальная военная операция, оба командира уже были «на гражданке», уволившись с военной службы. Но в 2022 году их армейский опыт вновь стал востребован. Офицеров мобилизовали.
— В сентябре мне звонит Геннадьевич, как я его называл. Спрашивает: «Жека, тебе повестка приходила?». Я ответил, что нет. Он сказал, что ему отдали повестку, а я добавил, что тоже приеду. Утром я уже был в Тюмени, поскольку в тот момент проживал в Курганской области.
В это же время началось формирование батальонов. Евгений Рудзевич был назначен командиром первого батальона 90 саперного полка, а Сунгуров — командиром третьего батальона.
— Подразделение Геннадьевича сформировалось раньше, а поэтому и сроки убытия в зону СВО были назначены раньше. Уже на фронте мы работали сообща, виделись практически каждый день. Находились примерно в пяти километрах. Позже его назначили командиром сводного батальона для выполнения задач в Курске, — пояснил Евгений Сунгуров.
По словам бойцов специальной военной операции, в батальоне, которым руководил Евгений, был идеальный порядок.
6 августа в Курскую область вошли войска ВСУ. В Суджанском районе начались бои, которые не прекращаются до сих пор. В сражении приняли участие бойцы-срочники, в том числе и из Тюменской области. Несколько молодых бойцов попали в плен и позже были обменяны на украинских военнослужащих.
— За день до его гибели мы созвонились. У него был хороший настрой, Женя говорил, что со всем справимся. Он был добрым и неунывающим человеком. Друг часто повторял: «Сделай добро и брось его в воду». О смерти «Батыра», как его прозвали солдаты за хорошую физическую подготовку, я узнал почти сразу. Известно, что был прилет кассетных боеприпасов, — подчеркнул Евгений.
Прощание с военнослужащим Евгением Рудзевичем состоялось 27 августа 2024 года в 11 часов утра на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова. Офицеру, отважно отстаивающему интересы своей страны, посмертно вручили орден Мужества — государственную награду России.
Ранее «Наш город» писал о том, что поиски 23-летнего участника специальной военной операции Никиты Попова завершены спустя восемь месяцев. Долгое время родственники не могли найти тюменца.