Комбат-батяня. В бою в Курской области погиб спортсмен-подполковник из Тюмени

6 августа в Курскую область вошли войска ВСУ. В Суджанском районе начались бои, которые не прекращаются до сих пор. В сражении приняли участие бойцы-срочники, в том числе и из Тюменской области. Несколько молодых бойцов попали в плен и позже были обменяны на украинских военнослужащих.