На участников СВО в Тюмени заводят личные дела

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
«Комитет по архивному делу администрации Тюмени приглашает к сотрудничеству граждан — участников СВО для создания личных фондов и коллекций документов личного происхождения», — сообщается в официальном Telegram-канале мэрии.
Также указано, что фонды учреждаются для сохранения истории вклада Тюмени и его жителей в выполнение боевых задач СВО на Украине.
В архив можно передать различные документы, такие как биографии, личные дневники, записные книжки и другие материалы, содержащие ценную информацию.
Ранее «Наш город» сообщал, что пропали еще двое тюменских срочников, проходивших службу в военной части на территории Курской области. На переживания их родителей отреагировал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.