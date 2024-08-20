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На участников СВО в Тюмени заводят личные дела

На участников СВО в Тюмени заводят личные дела

20 августа 2024, 06:57
Фото: 1MI
Администрация Тюмени приступила к формированию архива данных о жителях города, участвовавших в специальной военной операции.
«Комитет по архивному делу администрации Тюмени приглашает к сотрудничеству граждан — участников СВО для создания личных фондов и коллекций документов личного происхождения», — сообщается в официальном Telegram-канале мэрии.
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Также указано, что фонды учреждаются для сохранения истории вклада Тюмени и его жителей в выполнение боевых задач СВО на Украине.

В архив можно передать различные документы, такие как биографии, личные дневники, записные книжки и другие материалы, содержащие ценную информацию.

Ранее «Наш город» сообщал, что пропали еще двое тюменских срочников, проходивших службу в военной части на территории Курской области. На переживания их родителей отреагировал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

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