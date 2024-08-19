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В Тюмени из окна многоэтажного дома выпал человек

Под окнами тюменской многоэтажки нашли труп

19 августа 2024, 06:58
Фото: 1MI

В Тюмени из окна многоэтажного дома выпал человек

Трагедия произошла в понедельник утром на улице Домостроителей, 16к2. Тело обнаружили местные жители.

Информацию о произошедшем ЧП «Нашему Городу» подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. В ведомстве сообщили, что вызов на станции скорой помощи поступил 19 августа в 4:04, врачи прибыли на место происшествия спустя 14 минут. К сожалению, тюменец скончался до приезда медиков. Врачи констатировали смерть.

Фото: Темы Тюмени

Отметим, это уже второй такой случай за последние двое суток в Тюмени. В субботу, 17 августа, из окна многоэтажного дома по улице Проезд Заречный, 10, выпала женщина. От полученных травм она скончалась до приезда бригады скорой помощи.

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