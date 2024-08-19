Под окнами тюменской многоэтажки нашли труп

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Информацию о произошедшем ЧП «Нашему Городу» подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. В ведомстве сообщили, что вызов на станции скорой помощи поступил 19 августа в 4:04, врачи прибыли на место происшествия спустя 14 минут. К сожалению, тюменец скончался до приезда медиков. Врачи констатировали смерть.
Отметим, это уже второй такой случай за последние двое суток в Тюмени. В субботу, 17 августа, из окна многоэтажного дома по улице Проезд Заречный, 10, выпала женщина. От полученных травм она скончалась до приезда бригады скорой помощи.