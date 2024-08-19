Власти опубликовали список самых востребованных специалистов в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Большая часть вакансий, 818, открыта для монтажников технологических трубопроводов. Специалистам обещают платить до 76,2 тысячи рублей. Второе место занимают бетонщики — 509 вакансий (заработная плата до 81 тысячи рублей), третье — монтажники с коэффициентом востребованности 270,7 (зарплата 70,8 тысячи рублей).
Также в топ-10 дефицитных специалистов вошли:
Электромонтажник — коэффициент востребованности 223, заработная плата 82,3 тысячи рублей
Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы — коэффициент востребованности 176, заработная плата 54,5 тысячи рублей
Овощевод — коэффициент востребованности 130, заработная плата 150 тысяч рублей
Слесарь — коэффициент востребованности 127, заработная плата 83 тысячи рублей
Монтер пути — коэффициент востребованности 121, заработная плата 58,8 тысячи рублей
Машинист экскаватора — коэффициент востребованности 84, заработная плата 86,4 тысячи рублей
Электрогазосварщик — коэффициент востребованности 82, заработная плата 62 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские учителя в среднем зарабатывают больше своих российских коллег на 4 тысячи рублей. По итогам первого квартала 2024 года заработок педагогов школ достиг 62 тысяч рублей.