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Тюменские власти озвучили самые востребованные профессии в регионе

Власти опубликовали список самых востребованных специалистов в Тюменской области

19 августа 2024, 06:28
Фото: 1MI

Тюменские власти озвучили самые востребованные профессии в регионе

В Тюменской области озвучили топ-10 самых востребованных специалистов. В перечень вошли монтажники, бетонщики, слесари, овощеводы, машинисты, электрогазосварщики. Для представителей данных профессий в регионе открыты более трех тысяч рабочих мест.

Большая часть вакансий, 818, открыта для монтажников технологических трубопроводов. Специалистам обещают платить до 76,2 тысячи рублей. Второе место занимают бетонщики — 509 вакансий (заработная плата до 81 тысячи рублей), третье — монтажники с коэффициентом востребованности 270,7 (зарплата 70,8 тысячи рублей).

Также в топ-10 дефицитных специалистов вошли:

Электромонтажник — коэффициент востребованности 223, заработная плата 82,3 тысячи рублей

Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы — коэффициент востребованности 176, заработная плата 54,5 тысячи рублей

Овощевод — коэффициент востребованности 130, заработная плата 150 тысяч рублей

Слесарь — коэффициент востребованности 127, заработная плата 83 тысячи рублей

Монтер пути — коэффициент востребованности 121, заработная плата 58,8 тысячи рублей

Машинист экскаватора — коэффициент востребованности 84, заработная плата 86,4 тысячи рублей

Электрогазосварщик — коэффициент востребованности 82, заработная плата 62 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские учителя в среднем зарабатывают больше своих российских коллег на 4 тысячи рублей. По итогам первого квартала 2024 года заработок педагогов школ достиг 62 тысяч рублей.

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