Месяц без солнца? В Тюмени, минимум, на 10 дней зарядят дожди

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 07:47
В администрации Тюмени отмечают, что подготовка к дождям уже началась. В ближайшее время ресурсоснабжающие и управляющие компании, управы, дорожные службы, подрядные организации должны будут провести превентивные мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации, проверить работоспособность дренажных систем.
Отметим, согласно долгосрочным прогнозам метеорологов Гисметео, в Тюмени дождливая погода продержится до конца второй декады сентября — в ближайший месяц ожидается лишь четыре дня без осадков.
Более оптимистичный прогноз предлагают синоптики Яндекс. Погода — дожди продлятся до конца августа, а в сентябре, в течение двух первых декад, дождливыми будут только семь дней. При этом среднесуточная температура воздуха составит +7…+15.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник, 19 августа, на юге Тюменской области ожидаются дожди и грозы. Максимальная температура воздуха составит +17…+22.