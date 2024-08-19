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Власти Тюмени готовят город к аномальным дождям

Месяц без солнца? В Тюмени, минимум, на 10 дней зарядят дожди

19 августа 2024, 06:48
Фото: 1MI

Власти Тюмени готовят город к аномальным дождям

Тюменские коммунальные службы готовятся к дождям и ливням. По прогнозам метеорологов, в областной столице на протяжении ближайших 10 дней ожидаются осадки. Самыми дождливыми ожидаются 21, 22 и 23 августа — за трое суток в городе выпадет более половины месячной нормы осадков.

В администрации Тюмени отмечают, что подготовка к дождям уже началась. В ближайшее время ресурсоснабжающие и управляющие компании, управы, дорожные службы, подрядные организации должны будут провести превентивные мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации, проверить работоспособность дренажных систем.

Отметим, согласно долгосрочным прогнозам метеорологов Гисметео, в Тюмени дождливая погода продержится до конца второй декады сентября — в ближайший месяц ожидается лишь четыре дня без осадков.

Фото: Гисметео

Более оптимистичный прогноз предлагают синоптики Яндекс. Погода — дожди продлятся до конца августа, а в сентябре, в течение двух первых декад, дождливыми будут только семь дней. При этом среднесуточная температура воздуха составит +7…+15.

Фото: Яндекс. Погода

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник, 19 августа, на юге Тюменской области ожидаются дожди и грозы. Максимальная температура воздуха составит +17…+22.

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