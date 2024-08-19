Месяц без солнца? В Тюмени, минимум, на 10 дней зарядят дожди

В администрации Тюмени отмечают, что подготовка к дождям уже началась. В ближайшее время ресурсоснабжающие и управляющие компании, управы, дорожные службы, подрядные организации должны будут провести превентивные мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации, проверить работоспособность дренажных систем.