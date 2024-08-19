За выходные автоинспекторы остановили 60 пьяных тюменцев

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Так, выпившего водителя остановили на трассе Тюмень — Омск. Алкотестер показал результат в 0,7 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Нарушитель вместе с друзьями ехал из Заводоуковска в село Ярково.
Автомобиль был эвакуирован. Отмечается, что ДТП с участием пьяных водителей не зарегистрированы.
Ранее «Наш город» писал, что тюменской трассе в аварии погибла 73-летняя пассажирка легковушки. В нее въехала фура.