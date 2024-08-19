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Updated Сегодня, 06:26

За выходные автоинспекторы остановили 60 пьяных тюменцев

За выходные автоинспекторы остановили 60 пьяных тюменцев

19 августа 2024, 06:24
Фото: ГИБДД Тюменской области
Тюменские полицейские за минувшие выходные поймали 60 пьяных водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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Так, выпившего водителя остановили на трассе Тюмень — Омск. Алкотестер показал результат в 0,7 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушитель вместе с друзьями ехал из Заводоуковска в село Ярково.

Автомобиль был эвакуирован. Отмечается, что ДТП с участием пьяных водителей не зарегистрированы.

Ранее «Наш город» писал, что тюменской трассе в аварии погибла 73-летняя пассажирка легковушки. В нее въехала фура.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени
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