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Тюменка на инвалидной коляске 4 года не могла добиться от УК замены дверей

Тюменка на инвалидной коляске не может выйти из дома из-за бездействия УК

16 августа 2024, 05:46
Фото: 1MI

Тюменка на инвалидной коляске 4 года не могла добиться от УК замены дверей

Жительница Тюмени Виталина Щербина уже четыре года не может решить проблему с обустройством подъезда. Ей сложно передвигаться по нему на инвалидной коляске. Она обращалась в администрацию, управляющую компанию, «Народный фронт», но все безрезультатно.

В марте 2020 года Виталина переехала в новый дом, который находится на пересечении улиц Пермякова и Широтной. Она надеялась, что в этом доме будет создана доступная среда.

Но вскоре стало ясно, что и в новом доме есть существенные недостатки: отсутствуют съезды на тротуар, в подъезде установлены высокие пороги, а двери оборудованы доводчиками, которые мешают проезду.

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Виталина после четырех лет борьбы обратилась за помощью к губернатору и главе города. Когда история тюменки стала известна благодаря комментариям под постами Александра Моора и Максима Афанасьева, администрация города отреагировала на ситуацию. Там сообщили о запланированной встрече с управляющей компанией дома. Администрация обещала предоставить решение до 20 августа, передает издание 72.ru.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти не хотели платить компенсацию покусанному собаками инвалиду. Инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина получил множественные травмы. Суд обязал чиновников выплатить ему 25 тысяч рублей, но администрация обжаловала это решение.

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#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Ремонт#Александр Моор#Максим Афанасьев#Инвалиды#Новостройки
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