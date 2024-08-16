Тюменка на инвалидной коляске не может выйти из дома из-за бездействия УК

Тюменка на инвалидной коляске 4 года не могла добиться от УК замены дверей

Жительница Тюмени Виталина Щербина уже четыре года не может решить проблему с обустройством подъезда. Ей сложно передвигаться по нему на инвалидной коляске. Она обращалась в администрацию, управляющую компанию, «Народный фронт», но все безрезультатно.