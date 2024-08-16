Тюменка на инвалидной коляске не может выйти из дома из-за бездействия УК

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В марте 2020 года Виталина переехала в новый дом, который находится на пересечении улиц Пермякова и Широтной. Она надеялась, что в этом доме будет создана доступная среда.
Но вскоре стало ясно, что и в новом доме есть существенные недостатки: отсутствуют съезды на тротуар, в подъезде установлены высокие пороги, а двери оборудованы доводчиками, которые мешают проезду.
Виталина после четырех лет борьбы обратилась за помощью к губернатору и главе города. Когда история тюменки стала известна благодаря комментариям под постами Александра Моора и Максима Афанасьева, администрация города отреагировала на ситуацию. Там сообщили о запланированной встрече с управляющей компанией дома. Администрация обещала предоставить решение до 20 августа, передает издание 72.ru.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти не хотели платить компенсацию покусанному собаками инвалиду. Инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина получил множественные травмы. Суд обязал чиновников выплатить ему 25 тысяч рублей, но администрация обжаловала это решение.