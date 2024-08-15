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У тюменской ОКБ № 2 появится новое приемное отделение

Болейте на здоровье. В Тюмени построят новое приемное отделение ОКБ № 2

15 августа 2024, 06:47
Фото: 1MI

У тюменской ОКБ № 2 появится новое приемное отделение

В Тюмени будет построено новое приемное отделение областной клинической больницы № 2. Дата начала строительства пока не определена, однако необходимость в новом «приемнике» уже давно назрела. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

По словам губернатора, город активно развивается, поэтому возникает потребность в новых медицинских учреждениях и дополнительных площадях.

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В новом приемном отделении больницы тюменцам будут оказывать экстренную медицинскую помощь.

Строительство будет финансироваться в течение следующих трех лет. Это будет учтено при формировании бюджета.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят новую клинику и лабораторный центр. В строительство клиники вложат 600 миллионов рублей. Проект будет реализован до 2028 года, он позволит создать 70 новых рабочих мест. Сейчас идет поиск земельного участка.

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#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Скорая помощь#Здоровье#Больницы#Александр Моор#Здоровоебудущее
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