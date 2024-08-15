Болейте на здоровье. В Тюмени построят новое приемное отделение ОКБ № 2

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
По словам губернатора, город активно развивается, поэтому возникает потребность в новых медицинских учреждениях и дополнительных площадях.
В новом приемном отделении больницы тюменцам будут оказывать экстренную медицинскую помощь.
Строительство будет финансироваться в течение следующих трех лет. Это будет учтено при формировании бюджета.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят новую клинику и лабораторный центр. В строительство клиники вложат 600 миллионов рублей. Проект будет реализован до 2028 года, он позволит создать 70 новых рабочих мест. Сейчас идет поиск земельного участка.