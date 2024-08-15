Болейте на здоровье. В Тюмени построят новое приемное отделение ОКБ № 2

У тюменской ОКБ № 2 появится новое приемное отделение

В Тюмени будет построено новое приемное отделение областной клинической больницы № 2. Дата начала строительства пока не определена, однако необходимость в новом «приемнике» уже давно назрела. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.