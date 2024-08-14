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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Предложение загородных объектов в Тюменской области выросло на 91%

Предложение загородных объектов в Тюменской области выросло на 91%

14 августа 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney
По информации интернет-сервиса для размещения объявлений Авито, предложение посуточных квартир в Тюменской области за год выросло на 34 процентов, а загородных объектов — на 91 процент.

Согласно данным пресс-службы сервиса, в прошлом месяце в Тюменской области снять квартиру посуточно можно было в среднем за 2900 рублей в сутки, а загородный объект — за 9100 рублей.

Таким образом, на рынке посуточной аренды квартир предложение по сравнению с июнем прошлого года выросло на 24 процента. В среднем по стране аренда посуточной квартиры в июле 2024 года стоила 3,6 тысяч рублей за сутки.

Что касается загородной недвижимости, то в среднем по России снять на сутки загородный объект в июле 2024 года стоило 8200 рублей.

Чаще других регионов россияне бронировали посуточные квартиры в Краснодарском крае, Татарстане, Московской, Нижегородской, Калининградской, Свердловской, Новосибирской и Ростовской областях.

Напомним, в Тюмени подорожало вторичное жилье, цены поднялись на 2,44 процента. Отмечается, что показатель изменился в июле в сравнении с июнем.

Спрос на посуточную аренду пет-френдли квартир в Тюменской области вырос в разы
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Ранее «Наш город» писал о том, что спрос на посуточную аренду пет-френдли квартир в Тюменской области вырос в разы.

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