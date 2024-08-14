Предложение загородных объектов в Тюменской области выросло на 91%

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Согласно данным пресс-службы сервиса, в прошлом месяце в Тюменской области снять квартиру посуточно можно было в среднем за 2900 рублей в сутки, а загородный объект — за 9100 рублей.
Таким образом, на рынке посуточной аренды квартир предложение по сравнению с июнем прошлого года выросло на 24 процента. В среднем по стране аренда посуточной квартиры в июле 2024 года стоила 3,6 тысяч рублей за сутки.
Что касается загородной недвижимости, то в среднем по России снять на сутки загородный объект в июле 2024 года стоило 8200 рублей.
Чаще других регионов россияне бронировали посуточные квартиры в Краснодарском крае, Татарстане, Московской, Нижегородской, Калининградской, Свердловской, Новосибирской и Ростовской областях.
Напомним, в Тюмени подорожало вторичное жилье, цены поднялись на 2,44 процента. Отмечается, что показатель изменился в июле в сравнении с июнем.
Ранее «Наш город» писал о том, что спрос на посуточную аренду пет-френдли квартир в Тюменской области вырос в разы.