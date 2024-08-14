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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Тюменцам, пострадавшим от весеннего наводнения, увеличили размер выплат

Тюменцам, пострадавшим от весеннего наводнения, увеличили размер выплат

14 августа 2024, 12:04
Фото: 1MI
Меры поддержки тюменцев, чье жилье пострадало от весеннего паводка, увеличили в полтора раза. Об этом сегодня заявил глава Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции.

По словам главы Тюменской области Александра Моора, дополнительные средства будут отправлять тюменцам автоматически. Людям не нужно подавать никаких заявлений.

На пресс-конференции губернатор подчеркнул, что из областного бюджета для пострадавших от паводка тюменцев была выделена крупная сумма. Так, уже была оказана помощь более чем на 314 миллионов рублей.

Александр Моор отметил, что единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей вместо 10 тысяч рублей.

Если раньше материальная помощь при частичной утрате имущества первой необходимости подразумевала 50 тысяч рублей, то сейчас 75 тысяч рублей, на 25 тысяч рублей больше. Также изменилась сумма выплаты за полностью утраченное имущество первой необходимости. Было 100 тысяч рублей, стало 150 тысяч рублей.

В селе Тюменской области после наводнения начала разрушаться дамба
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Ранее «Наш город» писал о том, что в селе Тюменской области после наводнения начала разрушаться дамба. Люди считают, что дамба может не выдержать высокого уровня воды в следующем году.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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