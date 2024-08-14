Тюменцам, пострадавшим от весеннего наводнения, увеличили размер выплат

Если раньше материальная помощь при частичной утрате имущества первой необходимости подразумевала 50 тысяч рублей, то сейчас 75 тысяч рублей, на 25 тысяч рублей больше. Также изменилась сумма выплаты за полностью утраченное имущество первой необходимости. Было 100 тысяч рублей, стало 150 тысяч рублей.