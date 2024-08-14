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Транспортные полицейские наказали тюменца за откинутую спинку кресла в самолете

Транспортные полицейские наказали тюменца за откинутую спинку кресла в самолете

14 августа 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
В отношении пассажира самолета, следовавшего маршрутом «Сургут — Тюмень», были составлены два административных протокола. Выяснилось, что он нарушал порядок в воздушном судне.

Сообщение в Линейный отдел полиции в тюменском аэропорту «Рощино» поступило сегодня ночью, 14 августа. Был задержан 44-летний житель ХМАО-Югры.

Транспортные полицейские установили, что впереди сидящий попутчик откинул кресло назад. Это очень не понравилось авиапассажиру. Он стал громко кричать, нецензурно выражаться и мешать полету других людей. На замечания экипажа он никак не реагировал.

Нарушителя привезли в дежурную часть полиции. В отношении жителя Югры составили два административных материала — «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна». Теперь он должен будет выплатить штраф.

Добавим, что привлеченный к ответственности человек был ранее наказан за кражу и за небрежное хранение огнестрельного оружия.

В Рощино массово задержаны рейсы из-за тумана
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Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском аэропорту «Рощино» массово задержаны рейсы из-за тумана.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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