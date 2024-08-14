Транспортные полицейские наказали тюменца за откинутую спинку кресла в самолете

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Сообщение в Линейный отдел полиции в тюменском аэропорту «Рощино» поступило сегодня ночью, 14 августа. Был задержан 44-летний житель ХМАО-Югры.
Транспортные полицейские установили, что впереди сидящий попутчик откинул кресло назад. Это очень не понравилось авиапассажиру. Он стал громко кричать, нецензурно выражаться и мешать полету других людей. На замечания экипажа он никак не реагировал.
Нарушителя привезли в дежурную часть полиции. В отношении жителя Югры составили два административных материала — «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна». Теперь он должен будет выплатить штраф.
Добавим, что привлеченный к ответственности человек был ранее наказан за кражу и за небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском аэропорту «Рощино» массово задержаны рейсы из-за тумана.