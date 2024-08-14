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В Тюмени пройдет реконструкция ДК «Строитель» — во сколько обойдутся работы?

В Тюмени пройдет реконструкция ДК «Строитель» — во сколько обойдутся работы?

14 августа 2024, 12:24
Фото: 1MI
Реконструкция здания Дома культуры «Строитель» в Тюмени обойдется в два миллиарда рублей. Об этом заявил глава Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, реконструкция здания Дома культуры «Строитель» обойдется в два миллиарда. Только вот сроки начала работ не определены, отметил глава региона.

В 2024 году была завершена разработка проектной документации. Она успешно прошла государственную экспертизу. Впереди — масштабная реконструкция.

— Стоимость ремонта ДК «Строитель» составляет почти два миллиарда рублей. Почему в первую очередь не берем в работу? Потому что исходим из потребностей реконструкции культурных объектов во всех наших муниципалитетах, — пояснил губернатор региона.

Перед началом реконструкции ДК «Строитель» должны быть завершены работы на других объектах. На этапе ремонта находятся ДК в Аромашевском и Сорокинском районах.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ДК
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