В Тюмени пройдет реконструкция ДК «Строитель» — во сколько обойдутся работы?

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, реконструкция здания Дома культуры «Строитель» обойдется в два миллиарда. Только вот сроки начала работ не определены, отметил глава региона.
В 2024 году была завершена разработка проектной документации. Она успешно прошла государственную экспертизу. Впереди — масштабная реконструкция.
— Стоимость ремонта ДК «Строитель» составляет почти два миллиарда рублей. Почему в первую очередь не берем в работу? Потому что исходим из потребностей реконструкции культурных объектов во всех наших муниципалитетах, — пояснил губернатор региона.
Перед началом реконструкции ДК «Строитель» должны быть завершены работы на других объектах. На этапе ремонта находятся ДК в Аромашевском и Сорокинском районах.
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