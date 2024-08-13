Тобольские хирурги спасли пациента от ампутации ноги

Мужчина поступил в больницу с сильной болью, его нога онемела, а палец стопы омертвел. КТ выявила хронический атеросклероз бедренной артерий — конечность перестала снабжаться кровью по причине её закрытия тромбом, длиной 6 см. Из-за некроза существовала угроза ампутации конечности, однако врачи приняли решение восстановить кровообращение и спасти ногу.



Благодаря своевременному вмешательству рентгенэндоваскулярного хирурга Андрея Прохорихина удалось избежать радикального решения. Врач провёл сложную операцию — баллонную ангиопластику. Она предполагает введение в пораженный сосуд катетера с баллоном на конце. Под контролем рентгена врач направляет катетер к месту сужения артерии, где баллон, покрытый лекарственным препаратом, раздувается, расширяя суженный участок и восстанавливая кровоток.



Высокотехнологичная операция прошла успешно. Ещё на операционном столе пациент почувствовал значительное улучшение — кровоснабжение ноги было успешно восстановлено. Андрей Вячеславович отметили, что благодаря использованию самого современного оборудования и новых методик удалось избежать ампутации, которая еще недавно казалась неизбежной. Это было бы невозможно без слаженной работы всей команды и современных технологий, которые мы применяем в нашей практике, добавил врач.



— Этот случай говорит о важности своевременного обращения за медицинской помощью. Атеросклероз возникает у пациентов с повышенным уровнем холестерина, у людей с сахарным диабетом, а также курильщиков с большим стажем. Первые признаки заболевания включают боль, слабость или судороги в мышцах ног при ходьбе или подъёме по лестнице, а также онемение и покалывание. Конечность может быть ощутимо холоднее, а её кожа стать бледной или синеватой. В этих случаях нужно немедленно обратиться к врачу, — подчеркнул хирург ОБ № 3 Михаил Самниашвили.