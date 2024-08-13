Метеочувствительные, внимание. Тюменскую область накрыла новая магнитная буря

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Геоудары мощностью в четыре-пять баллов атакуют нашу планету. Завтра, 14 августа, магнитосфера Земли также будет пребывать в возбужденном состоянии. В четверг, 15 августа, геомагнитные возмущения стихнут.
Сегодня вспышечная активность находится в оранжевой зоне. На Солнце произошло 7 вспышек класса С и выше, накануне — 10 вспышек класса С и выше.
Напомним, во время магнитных бурь у метеопатов может наблюдаться переменчивость настроения, обострение хронических болезней, апатия, головная боль. Специалисты советуют внимательнее относиться к своему здоровью, пить обезболивающее, больше времени проводить на свежем воздухе.
Рано утром 13 августа жители Тюменской области вновь стали свидетелями редкого для региона природного явления — северного сияния. Сияние можно было наблюдать в Бердюжском и Сорокинском районе.
Ранее «Наш город» писал о том, что небо над Тюменью озарило полярное сияние. Красивыми фотографиями делились местные жители.