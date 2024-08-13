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Метеочувствительные, внимание. Тюменскую область накрыла новая магнитная буря

Метеочувствительные, внимание. Тюменскую область накрыла новая магнитная буря

13 августа 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Во вторник на Тюменскую область обрушилась магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные графика, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Геоудары мощностью в четыре-пять баллов атакуют нашу планету. Завтра, 14 августа, магнитосфера Земли также будет пребывать в возбужденном состоянии. В четверг, 15 августа, геомагнитные возмущения стихнут.

Сегодня вспышечная активность находится в оранжевой зоне. На Солнце произошло 7 вспышек класса С и выше, накануне — 10 вспышек класса С и выше.

Напомним, во время магнитных бурь у метеопатов может наблюдаться переменчивость настроения, обострение хронических болезней, апатия, головная боль. Специалисты советуют внимательнее относиться к своему здоровью, пить обезболивающее, больше времени проводить на свежем воздухе.

График магнитных бурьГрафик магнитных бурь
График магнитных бурь
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Рано утром 13 августа жители Тюменской области вновь стали свидетелями редкого для региона природного явления — северного сияния. Сияние можно было наблюдать в Бердюжском и Сорокинском районе.

Небо над Тюменью озарило полярное сияние. Фото
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Ранее «Наш город» писал о том, что небо над Тюменью озарило полярное сияние. Красивыми фотографиями делились местные жители.

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