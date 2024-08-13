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Алена Водонаева

«Приезжал на встречи с пистолетом»: тюменка Алена Водонаева рассказала о бывшем парне

13 августа 2024, 10:45
Фото: Алена Водонаева / ВКонтакте
Алена Водонаева
Уроженка Тюмени, телеведущая и журналистка Алена Водонаева рассказала о бывшем ухажере, устроившим ей необычное «свидание».

О странном бывшем ухажере из Тюмени Алена Водонаева рассказала в своем telegram-канале. По словам телеведущей, экс-бойфренд приезжал к ней на встречи с пистолетом после отказа. Интересную историю она написала для подписчиков.

— Моя мама все с ним разрулила и отдала «сокровища». Среди бесценных богатств были: золотые очки, серебряные часы, музыкальный центр и беспроводной домашний телефон-трубка, — написала Алена Водонаева о бывшем парне.

Девушка обратилась к бойфренду без упоминания полного имени и поинтереовалась, не нужна ли ему материальная помощь.

Юная тюменка стала героиней шоу «Беременна в 16»
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Ранее «Наш город» писал о том, что юная тюменка стала героиней шоу «Беременна в 16». Известно, что трансляция нового сезона начнется предстоящей осенью.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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