«Приезжал на встречи с пистолетом»: тюменка Алена Водонаева рассказала о бывшем парне

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
О странном бывшем ухажере из Тюмени Алена Водонаева рассказала в своем telegram-канале. По словам телеведущей, экс-бойфренд приезжал к ней на встречи с пистолетом после отказа. Интересную историю она написала для подписчиков.
— Моя мама все с ним разрулила и отдала «сокровища». Среди бесценных богатств были: золотые очки, серебряные часы, музыкальный центр и беспроводной домашний телефон-трубка, — написала Алена Водонаева о бывшем парне.
Девушка обратилась к бойфренду без упоминания полного имени и поинтереовалась, не нужна ли ему материальная помощь.
Ранее «Наш город» писал о том, что юная тюменка стала героиней шоу «Беременна в 16». Известно, что трансляция нового сезона начнется предстоящей осенью.