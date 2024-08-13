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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Тобольске строится крупнейший универсальный сухогруз — когда он будет готов?

В Тобольске строится крупнейший универсальный сухогруз — когда он будет готов?

13 августа 2024, 11:04
Фото: 1MI
В Тобольске Тюменской области завершается строительство крупного и универсального сухогруза. Отмечается, что судно закончат через полтора года — к 2026 году.

В Тобольске, вместе со строительством крупнейшего универсального сухогруза, идет реконструкция самой площадки.

Строительство уникального для Западной Сибири сухогруза началась еще в 2023 году. Его вместительность — 495 контейнеров, длина — 140 метров, ширина 17 метров.

Уточняется, что на предприятии сейчас трудится 400 человек. Поставщиками кадров являются Тюменская и Омская области, Крым, Татарстан и Башкортостан.

Добавим, что это уже четвертый крупный объект судостроительного завода после периода простоя. Ранее были выпущены три несамоходных баржи — плоскодонные тихоходные грузовые судна (способны перевозить пять тысяч тонн).

Огромный логистический центр Ozon строят под Тюменью
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Ранее «Наш город» писал о том, что под Тюменью продолжается строительство склада Ozon. Работы по возведению распределительного центра в районе села Успенка начались в конце 2023 года.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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