В Тобольске строится крупнейший универсальный сухогруз — когда он будет готов?

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Тобольске, вместе со строительством крупнейшего универсального сухогруза, идет реконструкция самой площадки.
Строительство уникального для Западной Сибири сухогруза началась еще в 2023 году. Его вместительность — 495 контейнеров, длина — 140 метров, ширина 17 метров.
Уточняется, что на предприятии сейчас трудится 400 человек. Поставщиками кадров являются Тюменская и Омская области, Крым, Татарстан и Башкортостан.
Добавим, что это уже четвертый крупный объект судостроительного завода после периода простоя. Ранее были выпущены три несамоходных баржи — плоскодонные тихоходные грузовые судна (способны перевозить пять тысяч тонн).
Ранее «Наш город» писал о том, что под Тюменью продолжается строительство склада Ozon. Работы по возведению распределительного центра в районе села Успенка начались в конце 2023 года.