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Posted 9 августа, 14:12

Published 9 августа, 14:12

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Александр Моор: региональные и муниципальные органы власти работают единой командой

Александр Моор: региональные и муниципальные органы власти работают единой командой

9 августа 2024, 14:12
Фото: nashgorod.ru
Тюменская область сегодня лидирует по многим показателям, что является общей заслугой органов местного самоуправления и региональных структур. Об этом заявил губернатор Александр Моор на торжественном собрании работников муниципальных органов, посвященное 80-летнему юбилею области.
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Мероприятие прошло сегодня, в ДК «Нефтяник». Глава региона поздравил с праздником всех присутствующих и особо поблагодарил работников муниципальных органов власти, принимавшим активное участие в борьбе с сильнейшим в истории Тюменской области паводком и ликвидации последствий этого стихийного бедствия.

«Нашему общему дому исполняется 80 лет. К этому солидному по человеческим меркам юбилею мы с вами подошли с хорошими показателями, в хорошей форме. Наш регион сегодня — лидер во многих общероссийских рейтингах. Это общая заслуга органов местного самоуправления и региональных структур. Мы с вами всегда работаем единой командой. Уверен, так будет и впредь», — отметил Александр Моор.

Ранее губернатор Тюменской области на стратегической сессии в правительстве России представил план долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий на период до 2030 года. При этом он пояснил, что в вверенном ему регионе уделяется большое внимание развитию как городских, так и сельских агломераций.

Моор: развитие агломераций — приоритетная задача правительства Тюменской области
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