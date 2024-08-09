Александр Моор: региональные и муниципальные органы власти работают единой командой

Posted 9 августа, 14:12
Published 9 августа, 14:12
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Мероприятие прошло сегодня, в ДК «Нефтяник». Глава региона поздравил с праздником всех присутствующих и особо поблагодарил работников муниципальных органов власти, принимавшим активное участие в борьбе с сильнейшим в истории Тюменской области паводком и ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
«Нашему общему дому исполняется 80 лет. К этому солидному по человеческим меркам юбилею мы с вами подошли с хорошими показателями, в хорошей форме. Наш регион сегодня — лидер во многих общероссийских рейтингах. Это общая заслуга органов местного самоуправления и региональных структур. Мы с вами всегда работаем единой командой. Уверен, так будет и впредь», — отметил Александр Моор.
Ранее губернатор Тюменской области на стратегической сессии в правительстве России представил план долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий на период до 2030 года. При этом он пояснил, что в вверенном ему регионе уделяется большое внимание развитию как городских, так и сельских агломераций.