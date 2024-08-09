Александр Моор: региональные и муниципальные органы власти работают единой командой

Ранее губернатор Тюменской области на стратегической сессии в правительстве России представил план долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий на период до 2030 года. При этом он пояснил, что в вверенном ему регионе уделяется большое внимание развитию как городских, так и сельских агломераций.