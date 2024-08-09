К 80-летию региона открылся инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!»

Posted 9 августа, 12:12
Published 9 августа, 12:12
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
«Наш инфопарк — продолжение стенда Тюменской области на Международной выставке-форуме „Россия“, которая прошла в Москве. Он вошел в топ-15 наиболее популярных и интересных экспозиций. На нашем стенде побывали около миллиона гостей», — напомнил глава региона. Экспозиция инфопарка гораздо обширнее, подчеркнул губернатор.
«Концепция инфопарка — от истоков к будущему. Даже те тюменцы, которые думают, что хорошо знают историю родного края, найдут здесь много интересного», — уверен Александр Моор.
Как и на ВДНХ, посетителей инфопарка встречает большое светящееся сердце — символ любви тюменцев к своему региону. С помощью интерактивных технологий гости могут погрузиться в историю освоения Сибири, настоящее и будущее Тюменской области.
Александра Моора заинтересовала возможность «позвонить в прошлое». Набрав на дисковом телефоне цифры того или иного года, посетители могут услышать голоса исторических личностей, рассказывающих об эпохе, в которой они жили. Губернатор позвонил купцу Колокольникову.
Одна из ключевых точек инфопарка — «Музей будущего». Там можно узнать о реализуемых в Тюменской области масштабных и амбициозных проектах — межуниверситетском кампусе, создании на базе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» туристического кластера федерального уровня, строительстве промышленного технопарка «ДСК-500», реконструкции международного аэропорта Рощино им. Д. И. Менделеева.
На базе инфопарка пройдут дни каждого из муниципалитетов Тюменской области, а также мастер-классы, викторины, выступления творческих коллективов региона, экскурсии для детей и взрослых.
Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» будет работать до 22 сентября.
«В целом в рамках 80-летия Тюменской области в регионе состоятся 80 праздничных мероприятий. Основным днем станет пятница, 16 августа. В областной столице будут работать шесть площадок, запланирована насыщенная программа. Большой концерт состоится на площади 400-летия Тюмени. Приглашаю всех горожан и наших гостей присоединиться к празднику», — сказал Александр Моор.