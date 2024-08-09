К 80-летию региона открылся инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!»

Александра Моора заинтересовала возможность «позвонить в прошлое». Набрав на дисковом телефоне цифры того или иного года, посетители могут услышать голоса исторических личностей, рассказывающих об эпохе, в которой они жили. Губернатор позвонил купцу Колокольникову.