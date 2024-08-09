Как цифровизация изменила сферу транспорта в Тюменской области за 10 лет

Тюменская область стала одним из первых регионов в России, где ввели в эксплуатацию информационную систему и автоматизировали процессы управления транспортом. Произошло это десять лет назад. Что изменилось в работе дорожных служб за это время рассказали в областном депцифры.

детекция интенсивности движения нейросетью Фото: @di72to С момента внедрения навигационно-информационной системы стал возможен контроль, сбор данных, анализ и управление общественным транспортом. Примерно в это же время появилось и мобильное приложение «Транспорт 72», в котором в режиме реального времени можно следить за маршрутом, оплачивать междугородние поездки и т. д. Интеллектуальная транспортная система Тюменской области включает: подсистему диспетчеризации управления транспортом служб содержания дорог. (Та самая система, в которой работает нейросеть, детектируя состояние улично-дорожной сети);

интеграционную платформу ИТС (связывает все системы и сервисы в единое целое. Так повышается пропускная способность транспортной сети и безопасность пешеходов и водителей);

подсистему мониторинга транспортного потока (используется для сборки, обработки, хранения и передачи данных о параметрах транспортных потоков. Так оценивается состояние дорог, выявляются проблемы и сотрудники дорожных служб быстрее устраняют неполадки;

подсистема светофорного управления (позволяет регулировать индивидуально транспортные потоки в реальном времени, чтобы избежать лишних заторов и разгрузить движение). Тюменский опыт автоматизации управления дорожной сетью стал примером для многих регионов России и ежегодно отмечается федеральными экспертными наградами. Из последних — награда национальной премии «Дороги России».