Как цифровизация изменила сферу транспорта в Тюменской области за 10 лет

Posted 9 августа, 05:24
Published 9 августа, 05:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
С момента внедрения навигационно-информационной системы стал возможен контроль, сбор данных, анализ и управление общественным транспортом. Примерно в это же время появилось и мобильное приложение «Транспорт 72», в котором в режиме реального времени можно следить за маршрутом, оплачивать междугородние поездки и т. д.
Интеллектуальная транспортная система Тюменской области включает:
Тюменский опыт автоматизации управления дорожной сетью стал примером для многих регионов России и ежегодно отмечается федеральными экспертными наградами. Из последних — награда национальной премии «Дороги России».