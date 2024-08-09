nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 9 августа, 05:24

Published 9 августа, 05:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Как цифровизация изменила сферу транспорта в Тюменской области за 10 лет

Как цифровизация изменила сферу транспорта в Тюменской области за 10 лет

9 августа 2024, 05:24
Фото: 1MI
Тюменская область стала одним из первых регионов в России, где ввели в эксплуатацию информационную систему и автоматизировали процессы управления транспортом. Произошло это десять лет назад. Что изменилось в работе дорожных служб за это время рассказали в областном депцифры.
детекция интенсивности движения нейросетьюдетекция интенсивности движения нейросетью
детекция интенсивности движения нейросетью
Фото: @di72to

С момента внедрения навигационно-информационной системы стал возможен контроль, сбор данных, анализ и управление общественным транспортом. Примерно в это же время появилось и мобильное приложение «Транспорт 72», в котором в режиме реального времени можно следить за маршрутом, оплачивать междугородние поездки и т. д.

Интеллектуальная транспортная система Тюменской области включает:

  • подсистему диспетчеризации управления транспортом служб содержания дорог. (Та самая система, в которой работает нейросеть, детектируя состояние улично-дорожной сети);
  • интеграционную платформу ИТС (связывает все системы и сервисы в единое целое. Так повышается пропускная способность транспортной сети и безопасность пешеходов и водителей);
  • подсистему мониторинга транспортного потока (используется для сборки, обработки, хранения и передачи данных о параметрах транспортных потоков. Так оценивается состояние дорог, выявляются проблемы и сотрудники дорожных служб быстрее устраняют неполадки;
  • подсистема светофорного управления (позволяет регулировать индивидуально транспортные потоки в реальном времени, чтобы избежать лишних заторов и разгрузить движение).

Тюменский опыт автоматизации управления дорожной сетью стал примером для многих регионов России и ежегодно отмечается федеральными экспертными наградами. Из последних — награда национальной премии «Дороги России».

Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
Вчера, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Сегодня, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Вчера, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Сегодня, 04:59