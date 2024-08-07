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Posted 7 августа, 12:23

Published 7 августа, 12:23

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

В Тюменской области годовой план по ремонту дорог выполнен наполовину

В Тюменской области годовой план по ремонту дорог выполнен наполовину

7 августа 2024, 12:23
Фото: 1MI
В настоящее время в Тюменской области активно продолжаются работы по ремонту и строительству дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» план регион выполнил уже наполовину. Об этом «Нашему городу» рассказали в Главном управлении строительства области.

Всего за сезон в Тюменской области по нацпроекту будут обновлены свыше 254 км дорог. Ремонтные работы в этом году в регионе начались чуть позднее обычных сроков. Причиной тому стал паводок. Тем не менее подрядчики смогли наверстать графики и сдать свои объекты обещают в установленные сроки.

«Экватор пройден. Полностью завершить работы планируем к середине октября», — отметили в ведомстве.

Напомним, в 2023 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 140 объектах ремонта общей протяженностью 203,4 км и 2-х инженерных объектах: мосту через р. Ишим на автомобильной дороге Ишим-Синицына и путепроводе через ж/д на автомобильной дороге Обход г. Тюмени.

Также ранее Главное управление строительства Тюменской области опубликовало рейтинг лучших дорожных объектов, которые были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

ГУС Тюменской области составило топ-5 дорожных объектов, обновленных по нацпроекту
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