В Тюменской области годовой план по ремонту дорог выполнен наполовину

Всего за сезон в Тюменской области по нацпроекту будут обновлены свыше 254 км дорог. Ремонтные работы в этом году в регионе начались чуть позднее обычных сроков. Причиной тому стал паводок. Тем не менее подрядчики смогли наверстать графики и сдать свои объекты обещают в установленные сроки.