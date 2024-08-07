В Тюменской области годовой план по ремонту дорог выполнен наполовину

Posted 7 августа, 12:23
Published 7 августа, 12:23
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Всего за сезон в Тюменской области по нацпроекту будут обновлены свыше 254 км дорог. Ремонтные работы в этом году в регионе начались чуть позднее обычных сроков. Причиной тому стал паводок. Тем не менее подрядчики смогли наверстать графики и сдать свои объекты обещают в установленные сроки.
«Экватор пройден. Полностью завершить работы планируем к середине октября», — отметили в ведомстве.
Напомним, в 2023 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 140 объектах ремонта общей протяженностью 203,4 км и 2-х инженерных объектах: мосту через р. Ишим на автомобильной дороге Ишим-Синицына и путепроводе через ж/д на автомобильной дороге Обход г. Тюмени.
Также ранее Главное управление строительства Тюменской области опубликовало рейтинг лучших дорожных объектов, которые были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».