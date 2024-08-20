Выделили 300 миллионов. Сколько дорог будет отремонтировано в Тюмени в этом сезоне?

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
По информации мэрии, на ремонт 16 дорожных объектов из областного бюджета было выделено 300 миллионов рублей. Уже в сентябре специалисты приступят к работам.
На данный момент рабочие закончили 15 городских дорог. Специалисты заменили асфальт, провели ремонт тротуаров, выправили бордюрные камни и нанесли дорожную разметку. Кроме того, по информации администрации, были выполнены работы по понижению на пересечении проезжей и пешеходной частей для создания безбарьерной среды.
В сентябре отремонтируют участки улиц: Троицкой, Мурманской, Тульской, Приозерной, Малыгина, Мира, Флотской, Полевой, Семакова, Ореховой, Капитана Плахина, Рижской, Республики, 70 лет Октября, Жигулевской и Максима Горького.
Сейчас работы проходят на улицах: Тургенева, Институтской, Избышева, Чекистов, Семакова, Казанской, Литовской и Муромской.
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