Выделили 300 миллионов. Сколько дорог будет отремонтировано в Тюмени в этом сезоне?

На данный момент рабочие закончили 15 городских дорог. Специалисты заменили асфальт, провели ремонт тротуаров, выправили бордюрные камни и нанесли дорожную разметку. Кроме того, по информации администрации, были выполнены работы по понижению на пересечении проезжей и пешеходной частей для создания безбарьерной среды.