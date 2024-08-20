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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Выделили 300 миллионов. Сколько дорог будет отремонтировано в Тюмени в этом сезоне?

Выделили 300 миллионов. Сколько дорог будет отремонтировано в Тюмени в этом сезоне?

20 августа 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени до конца дорожного сезона, то есть до конца октября, отремонтируют еще 30 километров дорог на 40 объектах. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

По информации мэрии, на ремонт 16 дорожных объектов из областного бюджета было выделено 300 миллионов рублей. Уже в сентябре специалисты приступят к работам.

На данный момент рабочие закончили 15 городских дорог. Специалисты заменили асфальт, провели ремонт тротуаров, выправили бордюрные камни и нанесли дорожную разметку. Кроме того, по информации администрации, были выполнены работы по понижению на пересечении проезжей и пешеходной частей для создания безбарьерной среды.

В сентябре отремонтируют участки улиц: Троицкой, Мурманской, Тульской, Приозерной, Малыгина, Мира, Флотской, Полевой, Семакова, Ореховой, Капитана Плахина, Рижской, Республики, 70 лет Октября, Жигулевской и Максима Горького.

Сейчас работы проходят на улицах: Тургенева, Институтской, Избышева, Чекистов, Семакова, Казанской, Литовской и Муромской.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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