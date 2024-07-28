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Posted 28 июля, 12:47

Published 28 июля, 12:47

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Тюменская Госавтоинспекция готовится к увеличению трафика на дорогах в августе

Тюменская Госавтоинспекция готовится к увеличению трафика на дорогах в августе

28 июля 2024, 12:47
Фото: 1MI
Традиционно в последний месяц лета транспортное движение на региональных трассах становится интенсивнее, а значит увеличивается вероятность ДТП. В связи с этим Тюменская Госавтоинспекция принимает дополнительные противоаварийные меры, сообщает пресс-служба правительства области.

На отдельных потенциально опасных участках трасс будут работать дополнительные наряды ДПС, в том числе в командировки выедут инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции. Скоростной режим также остается на контроле дорожных камер и приборов «КордонПро».

«Мы рекомендуем водителям соблюдать самосохраняющее поведение на дорогах: чаще отдыхать, не превышать скорость, минимизировать опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу», — отметил начальник областного главка ГИБДД Андрей Миллер.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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