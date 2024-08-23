Власти рассказали, когда в Тюмени построят вторую объездную

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
Вторая объездная дорога станет частью федеральной трассы М-12. Еще в январе этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении строительства второго транспортного кольца вокруг Тюмени в пятилетний план дорожного строительства РФ.
Протяженность новой четырехполосной трассы на участке трассы Тюмень — Боровский — Богандинский составит 20,4 километра. В рамках строительства второй объездной также будут отремонтированы участки трасс Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск и Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.
В настоящее время введется работа по разработке проектной документации. Она будет завершена до апреля 2025 года, после чего строители приступят к возведению второй объездной. Сметная стоимость объекта оценивается в 20 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла только 12-е место среди регионов России по качеству автомобильных дорог. Доля трасс в регионе, отвечающих нормативным требованиям составила 72,8%.