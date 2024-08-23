Власти рассказали, когда в Тюмени построят вторую объездную

В Тюмени до 2030 года построят вторую объездную дорогу

Работы по строительству второй объездной дороги в Тюмени завершат до 2030 года. О планах реализации проекта в течение шести лет сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области. Отметим, изначально речь шла о сдаче в эксплуатацию объекта до 2040 года.