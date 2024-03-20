Моор: развитие агломераций — приоритетная задача правительства Тюменской области

Действующая стратегия пространственного развития Российской Федерации была принята в 2019 году и разрабатывалась в других условиях. Задачи и инструменты реализации обновленного документа должны учитывать текущие геополитические вызовы, региональные и муниципальные приоритеты, сказал премьер-министр. Их необходимо увязать с национальными проектами, о которых в послании Федеральному Собранию подробно говорил президент России Владимир Путин, а также с национальными целями и другими программами, которые будут актуализированы в ближайшее время.