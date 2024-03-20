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Posted 20 марта, 12:25

Published 20 марта, 12:25

Modified Сегодня, 00:31

Updated Сегодня, 00:31

Моор: развитие агломераций — приоритетная задача правительства Тюменской области

Моор: развитие агломераций — приоритетная задача правительства Тюменской области

20 марта 2024, 12:25
Фото: nashgorod.ru
В Тюменской области уделяется большое внимание развитию как городских, так и сельских агломераций. Об этом заявил глава региона Александр Моор по итогам стратегической сессии, посвященной новой концепции Стратегии пространственного развития России, которую провел председатель правительства РФ.
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских регионов входит в число первоочередных задач, на решение которых необходимо направить усилия, отметил премьер-министр. Для этого нужно сформировать соответствующие центры роста в регионах с учетом их сельскохозяйственного, промышленного, логистического потенциала. Следует также обеспечить приток инвестиций и увеличение числа рабочих мест, сказал глава российского правительства.

Действующая стратегия пространственного развития Российской Федерации была принята в 2019 году и разрабатывалась в других условиях. Задачи и инструменты реализации обновленного документа должны учитывать текущие геополитические вызовы, региональные и муниципальные приоритеты, сказал премьер-министр. Их необходимо увязать с национальными проектами, о которых в послании Федеральному Собранию подробно говорил президент России Владимир Путин, а также с национальными целями и другими программами, которые будут актуализированы в ближайшее время.

Стратегией пространственного развития Тюмень включена в число перспективных крупных центров экономического роста, отметил Александр Моор.

В федеральные органы власти на рассмотрение направлен долгосрочный план развития Тюменской агломерации, в которую входят Тюмень и Тюменский район, сообщил губернатор. Этот документ включает перечень как уже реализуемых, так и планируемых, а также перспективных проектов.

«По поручению президента России Владимира Путина для развития инфраструктуры в сельской местности совместно с Минсельхозом РФ формируем планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий на период до 2030 года», — рассказал глава региона.

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