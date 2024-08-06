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Posted 6 августа, 11:23

Published 6 августа, 11:23

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Тюменские бизнесмены отправились в первый инвестиционный тур

Тюменские бизнесмены отправились в первый инвестиционный тур

6 августа 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
Ялуторовск стал первым муниципалитетом, который принял инвестиционный тур. Участие в стартовой программе приняли 35 предпринимателей из Тюмени, Тюменского района, Заводоуковского городского округа. Подробнее о туре и его целях рассказали в Инвестагентстве ТО.
Фото: Инвестагентство ТО/телеграм

В первую очередь гости ознакомились с работой реализуемых в Ялуторовске бизнес-проектов, это — горячий источник «Фешенель» в селе Карабаш, база отдыха «Биосфера» и «Завод пищевого оборудования „Ялуторовский“».

Также предприниматели посетили два местных завода, а затем их пригласили на презентацию инвестиционного потенциала Ялуторовска и Ялуторовского района.

«Это первый инвестиционный тур в муниципалитеты региона. Такой формат работы с потенциальными инвесторами разработан по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора. Туры направлены на привлечение в территории новых инвесторов, а также на расширение рынков сбыта для местных предпринимателей», — пояснили в Информцентре правительства ТО.

Напомним, что у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований.

Кроме того, в регионе уже два года работает проектный офис по сопровождению инвесторов. Он также был создан в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению губернатора Александра Моора.

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