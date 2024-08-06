Тюменские бизнесмены отправились в первый инвестиционный тур

Posted 6 августа, 11:23
Published 6 августа, 11:23
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В первую очередь гости ознакомились с работой реализуемых в Ялуторовске бизнес-проектов, это — горячий источник «Фешенель» в селе Карабаш, база отдыха «Биосфера» и «Завод пищевого оборудования „Ялуторовский“».
Также предприниматели посетили два местных завода, а затем их пригласили на презентацию инвестиционного потенциала Ялуторовска и Ялуторовского района.
«Это первый инвестиционный тур в муниципалитеты региона. Такой формат работы с потенциальными инвесторами разработан по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора. Туры направлены на привлечение в территории новых инвесторов, а также на расширение рынков сбыта для местных предпринимателей», — пояснили в Информцентре правительства ТО.
Напомним, что у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований.
Кроме того, в регионе уже два года работает проектный офис по сопровождению инвесторов. Он также был создан в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению губернатора Александра Моора.