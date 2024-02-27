nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:52

Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Почти 340 участков в Тюменской области попали на инвестиционную карту России

Почти 340 участков в Тюменской области попали на инвестиционную карту России

27 февраля 2024, 18:52
Фото: 1MI
На инвестиционную карту России загружены данные почти о 14 тысячах площадок. Из них — 338 находятся на территории Тюменской области, сообщает Информцентр правительства региона со ссылкой на главу минэкономразвития Максима Решетникова.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

том, что сервис уже доступен для российских и зарубежных предпринимателей, он рассказал на пленарном заседании Дня предпринимательства, которое прошло на ВДНХ.

«Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода», — отметил министр.

На тюменской части инвесткарты также можно ознакомиться со свободными площадками на территории региональных индустриальных парков, оценить наличие полезных ископаемых.

Инвестиционная карта Тюменской области разработана в рамках регионального инвестиционного стандарта, который был внедрен в 2023 году. Также напомним, что у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований.

Кроме того, в регионе уже два года работает проектный офис по сопровождению инвесторов. Он также был создан в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению губернатора Александра Моора.

Александр Моор: Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюменской области инвестор вложит 400 млн рублей в строительство причала на ИртышеВ Тюмени появятся городские термы с бассейнами и саунамиЗа 10 месяцев в тюменскую экономику вложили почти 2 млрд рублей
«Чудо или голое дно?»: сможет ли Тура пережить грядущее аномально жаркое лето
Сегодня, 06:32
«Сумма выросла»: какие выплаты могут получить тюменцы при рождении ребенка?
Сегодня, 08:16
Как у себя дома: по тюменской школе бегают крысы. ВИДЕО
Сегодня, 04:31
«Никаких диет»: как тюменцам избежать проблем с лишним весом?
Сегодня, 07:45
В Тюмени лето 2024 года станет самым жарким за всю историю
Сегодня, 05:18
«Наслаждение для эстетов»: какой ЖК в Тюмени подойдет ценителям красоты и комфорта
Сегодня, 01:10