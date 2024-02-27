Почти 340 участков в Тюменской области попали на инвестиционную карту России

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Published Сегодня, 18:52
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том, что сервис уже доступен для российских и зарубежных предпринимателей, он рассказал на пленарном заседании Дня предпринимательства, которое прошло на ВДНХ.
«Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода», — отметил министр.
На тюменской части инвесткарты также можно ознакомиться со свободными площадками на территории региональных индустриальных парков, оценить наличие полезных ископаемых.
Инвестиционная карта Тюменской области разработана в рамках регионального инвестиционного стандарта, который был внедрен в 2023 году. Также напомним, что у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований.
Кроме того, в регионе уже два года работает проектный офис по сопровождению инвесторов. Он также был создан в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению губернатора Александра Моора.