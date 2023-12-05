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В Тюмени появятся городские термы

В Тюмени появятся городские термы с бассейнами и саунами

5 декабря 2023, 02:44
Фото: 1MI

В Тюмени появятся городские термы

Федеральная сеть центров здоровья и отдыха «Городские термы» откроет свою точку в Тюмени. Об этом РБК Тюмень рассказал основатель франшизы Юрий Бычков.

Для комплекса уже подобрали участок площадью 40 соток. Как отметил Бычков, он будет располагаться на территории нового поселка, название которого пока не раскрывается.

Строительство комплекса начнется в 2024 году, в него уже инвестировали порядка 180-200 миллионов рублей.

Бычков также подчеркнул, что концепция городских терм отличается от минеральных источников. В его состав войдут соляные и травяные сауны, бассейны с морской водой, джакузи, парные и т. д.

На данный момент городские термы представлены в шести городах России: Москве, Воткинске, Брянске, Красноярске, Нижнекамске и Ижевске.

Ранее «Наш город» сообщал, что горячие источники в Тюмени повысят цены к Новому год в два раза. Увеличение цен затронет период с 27 декабря по 8 января.

В центре Тюмени откроется торговый центр с бассейном
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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Горячий источник#Инвестиции#Любовь Селезнева
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