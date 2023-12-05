В Тюмени появятся городские термы с бассейнами и саунами

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Published Сегодня, 02:44
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Для комплекса уже подобрали участок площадью 40 соток. Как отметил Бычков, он будет располагаться на территории нового поселка, название которого пока не раскрывается.
Строительство комплекса начнется в 2024 году, в него уже инвестировали порядка 180-200 миллионов рублей.
Бычков также подчеркнул, что концепция городских терм отличается от минеральных источников. В его состав войдут соляные и травяные сауны, бассейны с морской водой, джакузи, парные и т. д.
На данный момент городские термы представлены в шести городах России: Москве, Воткинске, Брянске, Красноярске, Нижнекамске и Ижевске.
Ранее «Наш город» сообщал, что горячие источники в Тюмени повысят цены к Новому год в два раза. Увеличение цен затронет период с 27 декабря по 8 января.