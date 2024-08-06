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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

По усам течет, а в рот попадает? Тюменцам рассказали, кому лучше не пить квас

По усам течет, а в рот попадает? Тюменцам рассказали, кому лучше не пить квас

6 августа 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney
Квас известен своей пользой и богатой историей. Витаминов много, вкус — отменный, но вот не для всех. Кто-то не любит, а кому-то просто лучше воздержаться.

О пользе кваса рассказали на портале «Newia.ru». В напитке есть чуть ли не целый комплекс витаминов. С, В, антиоксиданты. В общем, пользы много, как для сосудов, так и для организма.

Но есть и те, кому от напитка лучше отказаться. Такие группы населения можно перечислить чуть ли не по пальцам.

Не стоит пить квас людям с заболеваниями желудка. Язва или гастрит — точно нет.

Это же касается беременных и кормящих матерей. Содержится в квасе и сахар, поэтому лучше от него отказаться. Тем более это касается диабетиков.

Еще стоит не пить напиток и тем, кто худеет. Калорий может в квасе и немного, но 200 точно наберется. А их потом надо скидывать.

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Квас из СССР

Причем сделать квас можно и в домашних условиях. Рецепт довольно простой. Бородинский хлеб, а вернее, сухари из него, сахар, закваска для теста, лимонная кислота и банка. Все это нужно смешать, залить кипятком и оставить на 5-6 дней для брожения.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени изъяли несколько тонн овощей и фруктов.

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#Александр Смирнов#Еда#Квас
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