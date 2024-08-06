По усам течет, а в рот попадает? Тюменцам рассказали, кому лучше не пить квас

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
О пользе кваса рассказали на портале «Newia.ru». В напитке есть чуть ли не целый комплекс витаминов. С, В, антиоксиданты. В общем, пользы много, как для сосудов, так и для организма.
Но есть и те, кому от напитка лучше отказаться. Такие группы населения можно перечислить чуть ли не по пальцам.
Не стоит пить квас людям с заболеваниями желудка. Язва или гастрит — точно нет.
Это же касается беременных и кормящих матерей. Содержится в квасе и сахар, поэтому лучше от него отказаться. Тем более это касается диабетиков.
Еще стоит не пить напиток и тем, кто худеет. Калорий может в квасе и немного, но 200 точно наберется. А их потом надо скидывать.
Причем сделать квас можно и в домашних условиях. Рецепт довольно простой. Бородинский хлеб, а вернее, сухари из него, сахар, закваска для теста, лимонная кислота и банка. Все это нужно смешать, залить кипятком и оставить на 5-6 дней для брожения.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени изъяли несколько тонн овощей и фруктов.