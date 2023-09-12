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Published Сегодня, 06:13

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Updated Сегодня, 06:16

Содержание алкоголя не указывалось в составе на упаковке.

«Начинаем квасить»: в 30% марок кваса в Тюмени нашли тройную дозу алкоголя

12 сентября 2023, 06:13
Фото: 1MI
Содержание алкоголя не указывалось в составе на упаковке.

В каждом третьем квасе в Тюмени нашли тройную дозу алкоголя

В марках кваса «Муромский», «Никола» и «Царские припасы» на полках тюменских магазинов, общественники обнаружили превышении дозы алкоголя в три раза. Это 30% от исследуемых образцов.

Национальный союз защиты прав потребителей закупил образцы в популярных торговых сетях: «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Азбука вкуса». В 30% изученных образцов кваса доза этилового спирта в три раза превысила действующий норматив в 1,2%. При этом квас находился в свободной продаже, его могли приобрести водители и несовершеннолетние. Нарушения были выявлены у торговых марок «Муромский», «Никола» и «Царские припасы». Две из этих марок можно встретить на полках тюменских магазинов. Общественники направили соответствующий сигнал в правительство РФ.

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В свою очередь представитель «Царских припасов» Александр Швидко заявил «Известиям», что общественники не предоставили компании протокол отбора образцов и заключение аккредитованной лаборатории. По его словам, неизвестно, при каких условиях проходил отбор образцов, соблюдался ли температурный режим при транспортировке в лабораторию. Напиток регулярно проходит проверки Роспотребнадзора и нарушений выявлено не было.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Алкогольная продукция#Нарушения#Права потребителей#Квас#18+#Ольга Мэир
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