«Начинаем квасить»: в 30% марок кваса в Тюмени нашли тройную дозу алкоголя

Национальный союз защиты прав потребителей закупил образцы в популярных торговых сетях: «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Азбука вкуса». В 30% изученных образцов кваса доза этилового спирта в три раза превысила действующий норматив в 1,2%. При этом квас находился в свободной продаже, его могли приобрести водители и несовершеннолетние. Нарушения были выявлены у торговых марок «Муромский», «Никола» и «Царские припасы». Две из этих марок можно встретить на полках тюменских магазинов. Общественники направили соответствующий сигнал в правительство РФ.